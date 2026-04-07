Cultura
Arucas acoge la nueva exposición de Lía Ripper en el Espacio Cultural La Mutua
La artista Lía Ripper Soto, licenciada en Historia del Arte, expone su trabajo en Arucas, donde ya presentó una muestra con la obra de su bisabuela Lía Tavío en 2018.
El Espacio Cultural La Mutua, en Arucas, inaugura este jueves la exposición pictórica Entre Paredes y Olas, de la artista Lía Ripper Soto. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de mayo, de martes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
La exposición reúne una selección de obras centradas en las primeras etapas de la trayectoria de la autora. En ellas, Ripper combina paisajes y escenas de interiores, con un trabajo plástico que explora la mancha y la figuración. La muestra incluye además varios retratos, un género habitual en su producción artística.
Lía Ripper es licenciada en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia del Arte, por la Universidad de La Laguna. También es autora del libro Lía Tavío. Una artista entre dos siglos, publicado en 2025 por la editorial Anroart.
Entre sus trabajos figuran retratos de antiguos presidentes de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. La artista ya había expuesto anteriormente en Arucas: en 2018 presentó Liadas en la Casa Gourié, una muestra en la que compartió protagonismo con la obra de su bisabuela, Lía Tavío.
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