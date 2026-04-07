Arucas acoge la nueva exposición de Lía Ripper en el Espacio Cultural La Mutua

El Espacio Cultural La Mutua, en Arucas, inaugura este jueves la exposición pictórica Entre Paredes y Olas, de la artista Lía Ripper Soto. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de mayo, de martes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

La exposición reúne una selección de obras centradas en las primeras etapas de la trayectoria de la autora. En ellas, Ripper combina paisajes y escenas de interiores, con un trabajo plástico que explora la mancha y la figuración. La muestra incluye además varios retratos, un género habitual en su producción artística.

Lía Ripper es licenciada en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia del Arte, por la Universidad de La Laguna. También es autora del libro Lía Tavío. Una artista entre dos siglos, publicado en 2025 por la editorial Anroart.

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Entre sus trabajos figuran retratos de antiguos presidentes de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. La artista ya había expuesto anteriormente en Arucas: en 2018 presentó Liadas en la Casa Gourié, una muestra en la que compartió protagonismo con la obra de su bisabuela, Lía Tavío.