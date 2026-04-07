Arucas renueva su participación en el 50º Rally Islas Canarias

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, acompañado por el concejal de Deportes, José María González, y el presidente del Comité Organizador del Rally Islas Canarias, Germán Morales, han firmado este martes un convenio de colaboración que rubrica la participación de Arucas en la 50 Edición del Rally Islas Canarias.

Por segundo año consecutivo, Arucas estará presente en esta competición internacional en la jornada del sábado, 25 de abril, en la etapa SS10/5513 Arucas-Firgas-Teror. Un tramo cronometrado y dos pasadas cuyo recorrido será Los Castillos-Los Chorros-Cruce de La Laguna-Teror. En total 13,75 kilómetros en los que la afición podrá disfrutar con la conducción de los mejores pilotos del mundo del motor.

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Esta edición de las bodas de oro del Rally Islas Canarias cuenta con 60 equipos inscritos de 20 nacionalidades. Desde el Ayuntamiento de Arucas felicitan a la organización por su cincuenta aniversario y celebran la colaboración del municipio con este evento deportivo, que cada año sitúa a Canarias en el epicentro mundial del deporte de las cuatro ruedas.