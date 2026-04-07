El Ayuntamiento de Gáldar incorpora a cuatro nuevas funcionarias tras un proceso selectivo con 152 aspirantes

El Ayuntamiento de Gáldar ha incorporado a cuatro nuevas funcionarias de carrera del Área de Administración General tras la finalización de un proceso selectivo en el que participaron 152 aspirantes admitidos. La toma de posesión se celebró este lunes en las Casas Consistoriales.

Las nuevas incorporaciones son María Eva Monzón López, adscrita al Área de Recursos Humanos; María Auxiliadora Rodríguez Marrero, destinada a Tesorería; Tania María Yánez Sánchez, que prestará servicio en el área de Servicios Sociales, Mayor, Sanidad y Educación; y Lea del Carmen Cuyas Padrón, asignada a Secretaría General. Los nombramientos se enmarcan en la Oferta Pública de Empleo municipal de 2025.

Segú explica el Ayuntamiento, la incorporación de estas cuatro técnicas refuerza distintas áreas de la estructura administrativa municipal, en un momento en el que las entidades locales mantienen abiertos procesos de estabilización, renovación y cobertura de plazas para reforzar su funcionamiento interno y la atención a la ciudadanía. En este caso, las nuevas funcionarias se integrarán en departamentos vinculados a recursos humanos, gestión económica, secretaría y servicios de carácter social.

Acceso a las plazas

Según la información difundida por el Consistorio, el acceso a estas plazas se realizó mediante el sistema de oposición por turno libre. El procedimiento constó de tres ejercicios diferenciados: una primera prueba objetiva tipo test, una segunda de desarrollo teórico y una tercera de carácter práctico.

La nota municipal señala además que, con carácter previo a cada examen, se publicaron anuncios oficiales con las instrucciones, el formato de las pruebas y los criterios de evaluación. También indica que durante todo el proceso se aplicó un sistema de anonimato en la realización y corrección de los ejercicios, con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones entre los aspirantes y que la valoración respondiera exclusivamente al mérito y la capacidad acreditados en las pruebas.

El tribunal calificador estuvo presidido por Juan Paulo García Díaz y contó como vocales con Jennifer López Aguilera, Ero José Gómez Castro y Mercedes Cejudo Rodríguez. María Zarzo Lobeira actuó como secretaria-vocal, mientras que Oliver Alejandro Tacoronte Mendoza prestó apoyo logístico como personal colaborador.

Modernización del Ayuntamiento

Durante el acto de toma de posesión, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, destacó la importancia de seguir reforzando la estructura administrativa del Ayuntamiento y señaló que estas incorporaciones se enmarcan en la modernización de la administración local.

En su intervención, también se dirigió a las nuevas empleadas públicas para pedirles «espíritu de colaboración y de servicio público», y subrayó la importancia de la atención a la ciudadanía en el trabajo diario de la administración.