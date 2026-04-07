El Ayuntamiento de Mogán habilitará un acceso provisional al Campo de Fútbol de Arguineguín tras los daños por la borrasca

El Ayuntamiento de Mogán prevé habilitar en los próximos días un acceso provisional al entorno del Campo de Fútbol Municipal de Arguineguín después de que la borrasca Therese provocara daños en el asfaltado de la zona por el aumento del caudal del barranco de Arguineguín. La actuación se está coordinando con Red Eléctrica, cuyos equipos trabajan ya en el área, según informó este miércoles el Consistorio en una nota de prensa. La medida inmediata planteada pasa por retirar el firme deteriorado y acondicionar un camino provisional aprovechando la maquinaria desplazada a la zona.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que visitó este martes la zona junto al concejal de Vías y Obras, Willy García, personal técnico municipal y representantes de la entidad para abordar una solución temporal, aseguró que «el asfaltado ha quedado seriamente dañado por el caudal del barranco». Asimismo, señaló que se trata de un espacio cuya competencia corresponde al Consejo Insular de Aguas.

Así, la corporación local señala además que seguirá trabajando con la entidad del cabildo en una solución definitiva para este punto. Entre las opciones que se barajan figura la ejecución de una losa de hormigón de unos 20 por 20 metros para «estabilizar el terreno» y tratar de evitar nuevos daños en caso de futuras riadas.