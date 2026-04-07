El Cabildo entra en el accionariado de la empresa estatal INECO para acelerar el tren de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha dado un paso clave para acelerar sus grandes infraestructuras al incorporarse al accionariado de la empresa pública INECO, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El acuerdo, aprobado a finalez de marzo en el consejo de administración de la compañía, permitirá encargar de forma directa la redacción y gestión de proyectos estratégicos, como el tren de Gran Canaria.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destaca que “esta decisión refuerza nuestra capacidad para impulsar proyectos estratégicos con mayor eficacia, apoyándonos en recursos públicos especializados y en una colaboración más estrecha entre administraciones”

La entrada en el capital de INECO permitirá al Cabildo evitar parte de los procedimientos habituales de contratación pública, al poder realizar encargos directos a esta empresa, participada por entidades estatales como ADIF o Renfe.

Impulso al tren de Gran Canaria

Este cambio busca mejorar la eficiencia en la ejecución de proyectos y garantizar una mayor continuidad técnica en su desarrollo, especialmente en actuaciones de largo recorrido. Uno de esos proyectos es el tren de Gran Canaria, una de las infraestructuras más relevantes previstas en la isla.

INECO aportará asistencia técnica en distintas fases, desde la redacción de pliegos hasta la dirección y supervisión de los trabajos. También se encargará de tareas como la gestión de expropiaciones o el apoyo técnico durante la ejecución de las obras, lo que permitirá avanzar en un proyecto que acumula años de tramitación.

La incorporación del Cabildo al accionariado de INECO supone, además, un cambio en el modelo de colaboración entre administraciones, al abrir esta empresa pública a nuevas instituciones fuera del ámbito estatal.