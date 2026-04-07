Las Casas Consistoriales de Santa Lucía ponen a punto con una inversión de 200.000 euros

Las Casas Consistoriales de Santa Lucía de Tirajana se someterán a una puesta a punto después de más de dos décadas sin intervenir de forma integral en este inmueble, que forma parte del patrimonio arquitectónico del municipio. El edificio del Ayuntamiento, que acoge el Salón de Plenos, oficinas municipales y de Correos, baños públicos y dependencias de la Policía Local para la atención de las personas residentes en la zona alta de Santa Lucía, presenta actualmente un deterioro en los acabados y en las carpinterías, tanto interiores como exteriores, por la antigüedad del inmueble, la humedad del terreno y las acciones atmosféricas debido a humedades, calor y altas temperaturas, entre otros factores climatológicos que afectan a la construcción. La intervención, prevista para finales de este mes, no afectará su configuración estructural ni urbanística.

La Concejalía de Urbanismo ha licitado recientemente a la empresa Hormigones Ornamentales Canarios las obras, por valor de 205.000 euros para la remodelación en el interior y el exterior del edificio. El objeto de este proyecto consiste en la ejecución de las obras necesarias para la rehabilitación del inmueble. También comprende actuaciones en los muros que delimitan la parcela y solventan el desnivel del terreno existente, en su lindero sureste y noreste que originan daños de humedades. El proyecto, que está financiado al 100% por el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria, anualidades 2024-2027, tiene un plazo de ejecución de cinco meses.

Las intervenciones que la empresa llevará a cabo en breve se centrarán en trabajos de aislamiento en tejados, impermeabilización, cerrajería, carpintería metálica, carpintería y ebanistería, pintura, reformas en fachada y otros acabados en el edificio.

La concejala responsable del área, Minerva Pérez, explicó que desde el área de Obras Públicas y Urbanismo "llevamos más de un año realizando proyectos de intervención en edificios municipales, algunos de ellos con una cierta antigüedad, y que presentan deterioros por el paso del tiempo. En este caso, las Casas Consistoriales, que aunque se hacen trabajos de mantenimiento, no se actúa de forma integral desde hace casi 20 años, y creo que esta intervención mejora de forma considerable un patrimonio municipal, que además de ofrecer servicios a la ciudadanía, modernizando también las dependencias y condiciones de trabajo del personal, además refuerzan su valor histórico".

La edil Minerva Pérez adelantó que en estos momentos el personal técnico de su área también están trabajando en un plan de asfaltado de calles en la zona alta del municipio, que cuenta con un presupuesto de 160.000 euros. "Actualmente, estamos finalizando el proceso administrativo y consideramos que en menos de un mes podría estar licitado en la plataforma de contratación pública", afirmó Pérez.

Un edificio inaugurado en 2003

Por su parte, el alcalde Francisco García recordó que el edificio que actualmente alberga las Casas Consistoriales fue inaugurado en mayo de 2003. "Antes se demolió la antigua Casa Consistorial, que se edificó en el año 1975 con la llegada de la democracia, y antes de esa había una casa canaria que yo aún recuerdo y que se demolió porque estaba sobre arcillas expansivas", aseguró el regidor, quien subrayó que "ahora el problema son las humedades y el paso del tiempo que lo ha deteriorado, pero que lo pondremos a punto con estas nuevas obras". Entre las actuaciones que destaca figuran el cambio de puertas y ventanas, el cambio de pavimento del edificio y un friso debajo del mural figurativo que decora la pared principal del Salón de Plenos.

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García también añadió que están trabajando en un nuevo proyecto para dotar el Salón de Plenos de un nuevo sistema de sonido junto con un dispositivo que muestra el tiempo de intervención de los diferentes grupos políticos de la Corporación y permite también las votaciones digitales".