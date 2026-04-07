¿Dónde encontrar la gasolina más barata en Las Palmas este martes 7 de abril? Consulta los precios

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,247€. La segunda opción más económica de la provincia está en Tuineje, en la isla de Fuerteventura, estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad, donde la Gasolina 95 está a 1,274€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, martes 7 de abril, con Gasolina 98, la estación SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,267€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Ingenio, isla de Gran Canaria, en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10. Allí, la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,267€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Telde, isla de Gran Canaria, estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2. Allí tiene un precio de 1,410€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PLENERGY en Arrecife, isla de Lanzarote, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el precio del Gasóleo A es de 1,419€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,267€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la SANTANA DOMINGUEZ, S.L., que está a 1,267€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy martes 7 de abril, está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L., donde está a 1,247€ el litro. La otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, a 1,319€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Telde, en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde el diésel está a 1,410€ el litro. La segunda mejor opción está en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,429€ el litro en PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy martes 7 de abril, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,319€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,319€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,419€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,419€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, a la gasolinera REPSOL, donde el litro está a 1,479€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, en la REPSOL, que está a 1,479€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PLENERGY de Antigua en CALLE REAL, 22 tiene un precio de 1,439€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, martes 7 de abril, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 1,274€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,389€.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,294€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20, en la estación MERCASOSA a 1,405€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

La estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 ofrece el gasoil a 1,429€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,429€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La estación PLENERGY del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 ofrece hoy, martes 7 de abril, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,319€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, donde encontrarás a 1,267€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,400€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La gasolina más barata de este martes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,400€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON JINAMAR ofrece la segunda mejor opción, a 1,439€ el litro, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,410€ el litro, situada en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2. La segunda opción más barata es la estación FAST FUEL GORO que ofrece el gasoil a 1,438€ el litro en Gasóleo A en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 7 de abril, está en la estación de servicio H2EXAGON JINAMAR de AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 a 1,339€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,351€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [07/04/2026 8:11:45]