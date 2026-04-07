Rampas, sombra y reordenación del tráfico: así cambiará el entorno del Centro de Salud de Agaete

El entorno del Centro de Salud de Agaete será objeto de una actuación urbanística de mejora que incluirá la ampliación de aceras, la creación de recorridos accesibles con rampas, la rehabilitación de la escalera existente y una reordenación del tráfico en la zona de la GC-293 y la gasolinera. El proyecto, todavía en fase de redacción, también prevé incorporar vegetación autóctona, zonas de sombra y mobiliario urbano para mejorar las condiciones de paso y espera en uno de los espacios de mayor uso diario del municipio.

La intervención no solo afectará al acceso del Centro de Salud, sino también al tanatorio y a las dependencias de la Policía Local, concentrados en un área que actualmente presenta problemas de conectividad peatonal. Según explica el Consistorio, la configuración del terreno y la disposición de las infraestructuras han dificultado hasta ahora un tránsito cómodo y seguro, especialmente para personas con movilidad reducida, mayores, pacientes con dolencias crónicas o familias con menores.

Imagen del proyecto de transformación del entorno del Centro de Salud. / LP/DLP

Mejorar la conexión entre el casco urbano y los servicios públicos

La propuesta plantea mejorar la conexión entre el casco urbano y este complejo de servicios públicos mediante itinerarios accesibles adaptados a la topografía del lugar. Entre las principales actuaciones figura la rehabilitación de la escalera ya existente a través de un recorrido con rampas adaptadas, así como el acondicionamiento del terreno con abancalamiento y plantación de especies autóctonas para favorecer la integración paisajística del conjunto.

En la parte superior del ámbito de actuación se proyecta además una plaza que funcionará como espacio de descanso y tránsito peatonal. Desde ese punto partirá una nueva pasarela de acceso al Centro de Salud. La actuación se completa con el ensanche de las dos aceras de la GC-293 en el tramo que conecta con León y Castillo y con la calle Tazacorte, incluyendo también el entorno de la parada de guaguas.

Plazo de ejecución de cinco meses

El proyecto incorpora asimismo una nueva conexión accesible desde el barrio de San Sebastián hasta la GC-293. La propuesta prevé un itinerario mediante rampas integrado en el conjunto de pérgolas de la zona, de manera que el acceso quede próximo a las escaleras y rampas previstas hacia el Centro de Salud.

Además de resolver las barreras físicas, la intervención busca transformar una superficie actualmente muy asfaltada en un espacio más funcional para el peatón. Para ello se prevé introducir sombra, vegetación y mobiliario urbano, con el objetivo de hacer más cómoda la estancia de quienes transitan o esperan en la zona. La actuación se enmarca en una de las líneas incluidas en el Plan de Movilidad del casco urbano de Agaete.

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La redacción del proyecto ha sido encargada al estudio de arquitectura Álamo & Monte y está financiada por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria. La previsión recogida en la documentación municipal estima un plazo de ejecución de cinco meses una vez comiencen las obras.