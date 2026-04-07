Gran Canaria refuerza su sector artesanal con 13 nuevos profesionales

La Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac) ha concedido 13 nuevos carnés de artesano en la segunda convocatoria de 2025, en un acto celebrado este miércoles en Infecar, en Gran Canaria. La acreditación reconoce la profesionalización de estos trabajadores y su incorporación al registro oficial del sector artesanal de la isla.

A estas nuevas altas se suman nueve renovaciones por caducidad y la incorporación de una nueva modalidad, la miniatura, en uno de los carnés ya existentes. Con ello, el número total de artesanos con acreditación en vigor en Gran Canaria asciende a 438. Entre las nuevas incorporaciones figura un profesional de cuchillería dentro de los oficios tradicionales. En los no tradicionales, las nuevas acreditaciones corresponden a especialidades como cerámica, reciclado de materiales, joyería, almazuelas, ganchillo, marroquinería, juguetería, fieltro y macramé.

Más del 40% de los artesanos tiene entre 50 y 64 años

En cuanto a la distribución por edades, el sector artesanal grancanario presenta una mayor concentración en los grupos de mayor edad. El 44% de los artesanos acreditados tiene entre 50 y 64 años, el 36% supera los 65, el 19% se sitúa entre los 31 y 49 años y solo el 1% es menor de 30 años.

El Carnet de Artesano es una acreditación oficial para las personas que ejercen de forma habitual un oficio incluido en el repertorio de la artesanía canaria. Además del reconocimiento profesional, permite acceder a recursos como formación, ferias y subvenciones gestionadas por la FEDAC, organismo dependiente del Cabildo de Gran Canaria encargado de impulsar y regular el sector.

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La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, encargada de la entrega de los carnés, destacó el valor de estas incorporaciones y el papel que desempeña la artesanía en la isla. «Hoy reconocemos el esfuerzo de 13 personas que se suman a la gran familia de la artesanía grancanaria. Desde la FEDAC seguiremos acompañándoles con formación, ferias, subvenciones y todo el respaldo necesario para que puedan desarrollar su talento», señaló.