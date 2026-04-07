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Del queso Flor de Guía al de Media Flor: Gáldar celebra su gran feria el 12 de abril

La Feria del Queso de Gáldar, tras ser aplazada por la borrasca Therese, reunirá a expertos y productores para promocionar el queso artesanal y el sector primario de la comarca.

Feria de artesanía y del queso de Gáldar.

Feria de artesanía y del queso de Gáldar. / ANDRES CRUZ

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La Fiesta del Queso de Gáldar celebrará su jornada central el próximo domingo 12 de abril en la Plaza de Santiago, a partir de las 10.00 horas, dentro de la XXVIII Feria del Queso. La cita había sido aplazada por la situación meteorológica derivada del paso de la borrasca Therese y recupera ahora su programación principal. El evento reunirá venta de quesos, feria artesanal, catas populares, música canaria y la entrega de premios de la XXVIII Cata de Quesos. La jornada servirá además como cierre de esta edición de la feria, centrada en la promoción del producto local y del sector quesero de la comarca.

Cartel de la XXVIII Feria del Queso de Gáldar.

Cartel de la XXVIII Feria del Queso de Gáldar. / LP/DLP

La Feria del Queso de Gáldar se ha consolidado como una de las principales citas de promoción del queso artesanal y del sector primario en el municipio. La programación del domingo comenzará a las 10.00 horas con la apertura de los puestos de venta de quesos y de la feria artesanal. Las catas populares están previstas para las 11.00 y las 12.15 horas, con aforo limitado y necesidad de inscripción previa. A las 11.30 horas actuará el grupo Surco y Arado. El acto concluirá a las 13.00 horas con la entrega de premios de la XXVIII Cata de Quesos.

Noticias relacionadas y más

En los días previos tuvo lugar una cata a puerta cerrada en la que 13 expertos valoraron más de 40 muestras de quesos de los Altos de Gáldar y de municipios amparados por la Denominación de Origen Protegida Queso Flor de Guía, Queso de Media Flor de Guía y Queso de Guía curado. Las piezas fueron evaluadas en distintas categorías, entre ellas Flor y Media Flor, Semicurado Gran Canaria, Curado Gran Canaria, Semicurado Gáldar y Curado Gáldar.

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