De Ingenio a cruzar las arenas de Marruecos en un Panda

La próxima edición del Panda Raid contará con representación ingeniense a través de la participación del piloto y mecánico Octavio Sánchez Zurita, el cual, junto a su compañero Rubén López Martel, se embarcará en esta aventura por los desiertos de Marruecos del 11 al 18 de abril.

El Panda Raid es un rally amateur de larga distancia en el que más de 300 equipos recorren el país norteafricano a bordo de un Panda. A lo largo de seis etapas y un total aproximado de 2.000 km de pistas, las personas participantes afrontan un recorrido exigente que pone a prueba tanto sus capacidades mecánicas como físicas y mentales, en una experiencia donde el objetivo principal no es el tiempo ni la velocidad, sino llegar a la meta.

Antes de su partida, ambos participantes presentaron su vehículo, ya preparado para la prueba, en la Plaza de la Candelaria, donde fueron recibidos por la alcaldesa y concejala de Deportes, Vanesa Martín, quien quiso trasladarles su apoyo y desear suerte “a estos dos jóvenes que se van, nada más y nada menos, que a Marruecos con un Panda, a una competición en la que ya hay más de 300 inscritos. Es un orgullo y un honor que representen a Ingenio en uno de nuestros deportes estrella como es el rally”.

2.060 kilómetros, desde Nador hasta Mehdia

Por su parte, Octavio Sánchez explicó los detalles del recorrido y la magnitud del reto, señalando que la expedición partirá ya este jueves desde Gran Canaria hacia la península para después recorrer Marruecos desde el Puerto de Nador hasta Mehdia. “La idea es salir de Las Palmas a Huelva el jueves, y partir el sábado a primera hora rumbo a Almería, que son unas cinco horas en autopista. Verificamos el sábado por la tarde y ya el domingo cruzamos de Almería a Nador. Entramos ya en Marruecos para completar seis etapas. En Marruecos recorreremos un total de 2.060 kilómetros. A eso hay que añadirle los anteriores, por lo que estamos calculando unos 3.200 kilómetros más o menos," explicó.

El panda que sale de Ingenio para recorrer más de 2.000 kilómetros en el rally de Marruecos. / LP/DLP

En relación con la preparación, el piloto detalló que se trata “de un coche ya con sus años, más de 30, y con una mecánica básica. La idea es ir, disfrutar de la experiencia y volver con el coche entero". Adquirieron el vehículo hace dos años, preparándolo poco a poco, aunque el trabajo más a fondo ha sido durante los últimos meses. "Al principio pensamos, lo típico, ‘un Seat Panda, Marbella, eso se arregla en poco, porque los dos somos mecánicos’. Pero, al final nos costó encontrar piezas, siempre algo se nos atravesaba. Pero bueno, ya está todo solucionado, está todo en regla y el coche ya está a punto", añadió.

Sánchez Zurita también subrayó el carácter aventurero de la prueba. "Al final es una experiencia de muchos kilómetros por tierra, es algo nuevo. No es el típico viaje a Marruecos. El coche sufrirá averías, porque se va a romper. Pero la idea es vivir esa experiencia. Mi cuñado se animó y para allá vamos. Es una pasión. Al final somos dos locos del tema del motor, de los coches. Sabemos que vamos a disfrutar, pero también sabemos que vamos a trabajar. Llegará el momento, ojalá que no, que el coche se rompa en medio de una duna o en medio del desierto y que no haya gente alrededor, y nos tendremos que buscar la vida para solucionarlo”.

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De este modo, ambos participantes afrontan con ilusión y determinación un reto que combina deporte, aventura y superación, representando además al municipio en una prueba singular.