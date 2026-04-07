Una menor acusa a su cuñado y al hermano de este de agredirla sexualmente en Gran Canaria: "No sabía cómo contarlo"

Una menor en situación de vulnerabilidad ha acusado este martes en juicio a quien fuera su cuñado, Francisco V. N., y al hermano de este, Javier V. N., de agredirla sexualmente entre 2021 y 2024 en dos domicilios de Santa María de Guía y Las Palmas de Gran Canaria. Ambos niegan los presuntos abusos, si bien el análisis clínico realizado a la adolescente, que tenía entre 13 y 16 años cuando ocurrieron los hechos, refleja hallazgos físicos "muy sugestivos" en el cuerpo de la víctima debido a la pérdida de tejido del himen.

La médica forense que se entrevistó con la denunciante describe que desarrolló una "enorme resiliencia" que le permitió adaptarse a una "situación atípica" sin un soporte emocional por parte de su familia, un aspecto que dificultó que las agresiones saliesen a la luz. El fiscal Jose Antonio Blanco y la acusación particular, que ejerce la letrada Sara Grondona Chacopino del despacho Vokse Abogados, piden una pena de 12 años de cárcel para cada acusado, además de una indemnización de 60.000 y 100.000 euros respectivamente.

La víctima volvió a declarar ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas a sus 17 años y explicó que en 2021 vivía en el domicilio de su padre con su hermana y la pareja de esta. En el transcurso de dicha convivencia, el acusado presuntamente le realizó tocamientos de índole sexual en varias ocasiones. "No sabía que era una agresión porque era pequeña y no lo entendía. En ese momento no se lo conté a nadie, no sabía cómo hacerlo", aseguró.

Las acusaciones piden 12 años de cárcel para cada uno de los acusados

La situación se complicó aún más en el año 2022, cuando su padre falleció y se vio obligada a mudarse al domicilio de su hermana y de Francisco V. N. "Siempre estuve apegada a mis sobrinos y lo que me unía a ellos era eso. Lo dejé un poco apartado e intenté no pensar en lo que había sucedido antes", declaró la menor. Sin embargo, señala que al cabo de dos meses volvieron los roces, los tocamientos y "siguió hasta los límites que él quisiera".

Según su versión, aprovechaba por las noches los momentos en los que su pareja se quedaba dormida para entrar a la habitación en la que pernoctaba con su sobrina y agredirla sexualmente. "Subía a lo sigiloso, yo estaba dormida y me despertaba porque sentía a alguien ahí. Muchas veces me olía lo que iba a pasar y no podía dormir o me despertaba muchas veces", añadió.

Revelación de los hechos

También convivía con ellos algunos fines de semana el hermano de su cuñado, Javier V. N., quien presuntamente también la agredió sexualmente aprovechando los momentos en los que Francisco se dormía en el salón o subía a la habitación con su pareja. "No sé si ellos sabían del otro o no, pero nunca fueron juntos. Sin embargo, ocurría a veces que los dos subían el mismo día en distintos momentos", afirmó.

La menor lo sobrellevó en silencio hasta mediados de 2024, cuando decidió contarle lo que ocurría a su pareja. Después, su madre se mudó con ellos y los abusos se frenaron bastante, hasta que a finales de año discutió con su hermana y dejó el domicilio. En ese momento, decidió revelarle los hechos y presentar una denuncia porque temía que la situación volviese a empeorar.

"Jamás y nunca le haría nada a la niña", declara uno de los dos acusados

Los acusados, representados por el letrado Jose Luis Benítez, negaron las presuntas agresiones sexuales y reclamaron la libre absolución. "Mi suegro me pidió antes de fallecer que, en caso de que le pasase algo, me hiciera cargo de ella", afirmó el cuñado de la denunciante, quien remarcó que "jamás y nunca le haría nada a la niña".

Por su parte, el hermano de este aseveró que "sería incapaz de hacer eso" y recordó que hasta la fecha nunca había tenido ningún problema con la justicia. "Verme aquí en esta situación no lo entiendo porque nunca le he hecho daño a nadie", añadió, al momento que se aquejaba de la medida cautelar de prisión provisional en la que lleva desde la fase de instrucción.