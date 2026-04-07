'Puentes de generaciones', la 'app' de estudiantes séniors que conecta a mayores y jóvenes para combatir la soledad en Canarias

Combatir la soledad no deseada de las personas mayores a través de una aplicación accesible e intuitiva. Ese es el objetivo que persigue Puentes de generaciones, una iniciativa social que ha logrado alzarse con el segundo galardón de los premios nacionales Tales. El proyecto ha sido impulsado por Miguel Ángel Gaspar, un estudiante sénior de 73 años del Diploma de Estudios Canarios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), junto con otros tres alumnos mayores de 60 años que cursan el Diploma de Estudios Africanos.

Tal y como explica Gaspar, la idea surgió de la experiencia directa de los propios creadores. «Nos dimos cuenta de la realidad de los estudiantes séniors. Muchos compañeros faltan a clase porque sufren dolores, no tienen ánimo o se sienten solos, pero otros, en cambio, tienen más energía de lo habitual», detalla.

A partir de esa observación, el equipo planteó la necesidad de contar con una herramienta que conecte a las personas mayores que necesitan apoyo con las que desean ofrecerlo en su día a día, y que, además, permita contactar con jóvenes universitarios que estén dispuestos a prestar ayuda.

Intercambio de tiempo

La app funcionará a través de un intercambio de tiempo: quienes colaboren acumularán horas que podrán transformarse en puntos o reconocimiento dentro de la plataforma. En el caso de los jóvenes, su participación podría traducirse en créditos académicos. Entre las principales necesidades detectadas, destaca la socialización. «Hay mucha gente que vive sola y no habla con nadie, no porque no quiera, sino porque no puede», señala el impulsor.

Por ello, la iniciativa apuesta por generar vínculos a través de encuentros para tomar un café, el acompañamiento a personas con movilidad reducida o la organización de talleres. Ahora bien, el proyecto es aún más ambicioso y además busca fomentar el aprendizaje mutuo, reforzar la cohesión social y prevenir la situaciones de dependencia.

Por otro lado, el proyecto tiene en cuenta la brecha digital que afecta a muchas personas mayores. De hecho, a través de la aplicación se podrá buscar apoyo para realizar gestiones habituales como solicitar citas previas o hacer trámites administrativos y bancarios. «Tenemos muy claro que la app tiene que ser segura, sencilla y accesible para todos los usuarios», apunta Miguel Ángel Gaspar.

Ocho sobre diez

La propuesta, que ha sido valorada con una media de ocho sobre diez en un centenar de encuestas realizadas entre los estudiantes séniors, será desarrollada por una empresa y apuesta por un modelo completamente gratuito y con vocación social.Aunque en una primera fase operará en el ámbito de la ULPGC, sus impulsores consideran que la iniciativa es fácilmente escalable tanto al conjunto de Canarias como al resto del territorio nacional.

Para su puesta en marcha, el equipo estima que será necesario invertir unos 50.000 euros, que esperan obtener a través de administraciones públicas y, de forma complementaria, del sector privado, gracias al respaldo de la Universidad y las entidades vinculadas. «Es evidente que habrá que contar con un presupuesto mayor, ya que solo en la ULPGC estamos matriculados en diferentes estudios 1.500 alumnos séniors», comenta el septuagenario.

Para su puesta en marcha, el equipo estima que habrá que invertir unos 50.000 euros

El programa TaleS es una iniciativa impulsada por el Centro de Investigación Ageingnomics de la Fundación Mapfre y coordinada por el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), que pertenece a la Fundación Uceif. Su principal objetivo es fomentar el talento emprendedor de los profesionales séniors y facilitar el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales a partir de la experiencia que han obtenido a lo largo de sus carreras.

El primer premio está dotado de 2.000 euros y el segundo -de nueva creación- de 1.000 euros. En concreto, en esta cuarta edición de los galardones participaron nueve universidades públicas españolas, cuyos representantes recibieron formación y sesiones de conexión y apoyo con jóvenes emprendedores.

«El hecho de haber ganado este segundo premio concede un gran apoyo al desarrollo del proyecto. Además, a nivel personal, nos hace sentir que a pesar de ser mayores podemos seguir aportando valor a nuestra sociedad. Nos ha dado un chute de dopamina y más ganas de vivir», concluye Miguel Ángel Gaspar.