‘Referentes de la Literatura Canaria’: el gran homenaje artístico y literario que reúne a 150 autores de las Islas

La literatura canaria cuenta desde ahora con una obra singular que aspira a convertirse en referencia cultural en el Archipiélago. Se trata de ‘Referentes de la Literatura Canaria’, una propuesta artístico-literaria que combina retrato e investigación para ofrecer una panorámica amplia de las voces más influyentes de las Islas desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.

El proyecto será presentado oficialmente el próximo 9 de abril en Sala Sabor, dentro del programa del III Festival de Poesía Baltasar Espinosa, consolidado ya como una de las citas culturales más destacadas del norte de Gran Canaria.

La iniciativa no solo se materializa en un libro, sino también en una exposición artística que permite al público conectar visualmente con las figuras que han marcado la historia literaria del Archipiélago.

150 retratos para contar la historia literaria de las Islas

Uno de los elementos más llamativos de esta obra es su apuesta visual. El artista Eugenio Aguiar firma un total de 150 retratos realizados a plumilla, que representan a escritoras y escritores esenciales de Canarias.

La selección destaca por su equilibrio:

75 mujeres y 75 hombres

Autores de distintas épocas

Diversidad de estilos, géneros y trayectorias

Este enfoque convierte el libro en una herramienta no solo artística, sino también pedagógica y divulgativa, capaz de acercar la literatura canaria a nuevos públicos.

La exposición que acompaña al libro permitirá contemplar una parte significativa de estos retratos, reforzando el carácter inmersivo del proyecto.