El restaurante del norte de Gran Canaria donde comer producto de calidad a buen precio: reservar es casi obligatorio

En el norte de Gran Canaria hay un restaurante que destacan por ofrecer cocina casera, productos de calidad y raciones que buscan complacer y ofrecer una experiencia gastronómica gratificante a sus clientes. Se trata de Mirador Cuevas Bascamao, un local que se caracteriza tanto por su comida como por el servicio acogedor.

Los creadores de contenido @viajandocontanda han visitado recientemente el establecimiento y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "Esta es la cueva de la que todo el mundo habla, pero hay una parte de la experiencia que casi nadie te dice", comentan.

Una experiencia diferente

Uno de los aspectos que más llama la atención no es solo la comida, sino también el entorno. "¿Habías visto una bibliocueva dentro de un restaurante?," preguntan durante su visitan. Un espacio que convierte al restaurante en un lugar cultural y perfecto para quienes buscan una experiencia diferente.

Platos sorprendentes

La carta destacan por sus propuestas tradicionales con toques diferenciales. En su vista, comenzaron probando el queso de media flor a la brasa acompañado de mermelada de higo y queso viejo rallado.

El escaldón de gofio fue uno de los platos que más llamó su atención porque "había visto escaldón de gofio, pero con pataje de jaramago que tuviera piñas y costillas... espectacular", aseguran. También destacan una combinación menos habitual como la calabaza al horno con pera y queso media flor, un entrante que no deja indiferente a nadie.

Carnes a la brasa y raciones generosas

Las carnes son oro de los imprescindibles del restaurante. El cordero al horno con ciruelas destaca por como se deshace la carne. "Miren la carnita como se deshace", comentan en el vídeo. Sin embargo, si hay un plato que impresiona por su tamaño es la parrillada mixta. “Parrillada para 2… para 4 o para 6 porque esto tiene tremendo tamaño”, aseguran.

Como broche final, se decantaron por dos opciones perfectas para los amantes del dulce que fueron el polvito uruguayo y la tarta bascamao.

Un detalle clave para poder disfrutar de sus platos es reservar. "Si quieres vivir esta experiencia, reserva sí o sí", aconsejan los creadores de contenido.

Horario y ubicación

Mirador Cuevas Bascamao se encuentra en la calle Lomo de Bascamao, 59, en Santa María de Guía. Cuenta con 4,2 estrellas en Google, lo que refleja el agrado de quienes han probado sus platos y también destacan que se puede disfrutar de una estancia acogedora y bonita.

Abre de miércoles a domingo en horario de 13:00 a 17:00 horas, ofreciendo solo servicio de comidas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.