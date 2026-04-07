Gastronomía
Santa Brígida busca a su 'MasterChef' local con un concurso de cocina
Seis finalistas competirán en directo en el Parque Municipal el 12 de abril y pondrán a prueba su creatividad y destreza culinaria ante un jurado y el chef José Luis Espino
Algo así como una versión local de MasterChef. El Ayuntamiento de Santa Brígida busca al mejor cocinillas del municipio con la celebración del concurso gastronómico Cocinillas de Santa Brígida, que tendrá lugar el próximo 12 de abril a las 11:00 horas. El Parque Municipal, en el espacio anexo al Mercado de Santa Brígida, se convertirá durante la mañana en un gran punto de encuentro para los amantes de la cocina. La cita será presentada por Romina Vives y combinará talento culinario con espectáculo gastronómico.
Los seis finalistas, seleccionados entre 22 participantes, dispondrán de un tiempo limitado para recorrer los puestos del mercado y elegir los ingredientes con los que deberán elaborar sus platos ante el jurado. Durante la competición, pondrán a prueba su creatividad y destreza en una demostración de cocina en directo junto al chef José Luis Espino.
Tapas y degustaciones
Además, residentes y visitantes podrán disfrutar de un día dedicado al sabor, que incluirá la degustación de una tapa de garbanzada a cargo de El Camino al Jamonal, una propuesta que busca resaltar la cocina tradicional y los sabores de la gastronomía popular. La iniciativa cuenta con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria.
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