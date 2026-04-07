Santa Lucía de Tirajana reconoce a referentes en salud comunitaria en el Día Mundial de la Salud

El municipio de Santa Lucía de Tirajana celebró este 7 de abril el acto de Reconocimientos a Personas y Entidades Promotoras de Salud 2026, una iniciativa enmarcada en la conmemoración del Día Mundial de la Salud, con la que se pone en valor el compromiso social, la vocación y el trabajo cotidiano en favor del bienestar colectivo.

El alcalde Francisco García dio las gracias a las personas y entidades reconocidas “porque son el pilar de esta gran red local de salud comunitaria que representan la colaboración entre sectores para mejorar el bienestar de nuestra gente”.

La concejala de Promoción de la Salud Arminda Santana destacó que este acto de reconocimiento simboliza precisamente el modelo de nuestro trabajo, un proyecto comunitario con el que se configura día a día la salud de Santa Lucía de Tirajana.

El evento, reunió a vecinos y vecinas, profesionales y representantes del tejido asociativo en un emotivo acto en el que se destacó el papel fundamental de la comunidad en la construcción de entornos más saludables y humanos.

Reconocimiento a personas referentes en salud

En el bloque dedicado a personas, se distinguió la trayectoria y el impacto de cuatro profesionales que han contribuido significativamente a la promoción de la salud en el municipio:

Nohemí Hervada Palou , por su labor como promotora de salud materno-infantil, acompañando durante más de una década a familias en aspectos como la lactancia, la crianza y el vínculo afectivo.

, por su labor como promotora de salud materno-infantil, acompañando durante más de una década a familias en aspectos como la lactancia, la crianza y el vínculo afectivo. José Sánchez Alvarado , médico comprometido con la educación sanitaria y la promoción de hábitos saludables, con una destacada labor divulgativa en centros educativos, medios y ámbito deportivo.

, médico comprometido con la educación sanitaria y la promoción de hábitos saludables, con una destacada labor divulgativa en centros educativos, medios y ámbito deportivo. Rafaela González Sánchez, enfermera con más de 40 años de trayectoria, referente en la atención primaria por su cercanía, empatía y profesionalidad.

La distinción principal fue otorgada a Benito Robaina Rodríguez, médico clave en el desarrollo de la salud pública local desde los años 80, impulsor de iniciativas pioneras como la Red Municipal de Atención a las Drogodependencias y programas de atención psicosocial a pacientes oncológicos. Su trayectoria ha dejado una huella profunda en el municipio.

Entidades comprometidas con la salud comunitaria

El reconocimiento también se extendió al tejido asociativo, destacando la labor de entidades que trabajan desde distintos ámbitos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía:

Club de Leones , con más de 40 años de labor solidaria y sociosanitaria, apoyando a familias vulnerables.

, con más de 40 años de labor solidaria y sociosanitaria, apoyando a familias vulnerables. Asociación de Mujeres Valentina , por su compromiso con el empoderamiento, la igualdad y la salud mental comunitaria.

, por su compromiso con el empoderamiento, la igualdad y la salud mental comunitaria. ADISSUR, entidad referente en la atención integral a personas con diversidad funcional, promoviendo la inclusión y la autonomía.

La distinción principal en entidades fue para ASDOWNSUR, por su trabajo en el desarrollo integral de personas con síndrome de Down y su contribución a una sociedad más inclusiva e igualitaria.

Reconocimiento póstumo

El acto incluyó un emotivo homenaje a título póstumo a Carmelo Sánchez Santana, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la promoción de la salud, destacando su humanidad y dedicación al servicio de la comunidad.

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El acto estuvo acompañada por actuaciones musicales, entre ellas la participación del coro escolar del CEIP Tinguaro y del cantautor Pepe Artiles, que aportaron un componente cultural y emocional al evento.