Valleseco invierte 14.000 euros en la conservación de los plataneros de la Plaza de San Vicente Ferrer

Los plataneros de la Plaza de San Vicente Ferrer, un espacio con casi un siglo de historia, representan mucho más que un elemento vegetal para Valleseco: constituyen un símbolo de identidad, un punto de encuentro y un lugar ligado a la memoria colectiva de generaciones de vecinos a vecinas. Su conservación y adecuado mantenimiento resultan fundamentales para garantizar su continuidad y preservar el valor ambiental y social que aportan al municipio. En este sentido, el Ayuntamiento de Valleseco está llevando a cabo en la actualidad trabajos de mejora y conservación de estos ejemplares, con una inversión total de 14.000 euros. Las actuaciones se centran en reforzar su estado fitosanitario y estructural mediante el saneamiento de heridas, la eliminación de zonas secas o dañadas, el tratamiento de podredumbres y cavidades, así como la aplicación de tratamientos fitosanitarios y radiculares.

Asimismo, los trabajos incluyen la retirada del material vegetal afectado, su biotriturado y posterior transporte, favoreciendo una gestión sostenible de los residuos generados. Estas actuaciones se desarrollan tanto en la plaza del casco como en otros ejemplares del municipio, concretamente en el entorno de la iglesia de Valsendero. La intervención está siendo ejecutada por la empresa Paisajismo y Podas Insular, especializada en trabajos de mantenimiento de zonas verdes y gestión arbórea.

Continuidad

El concejal de Parques y Jardines, Pacuco Rodríguez Vega, subraya que “uno de los objetivos prioritarios es garantizar el adecuado cuidado de las zonas verdes del municipio, no solo por su valor ambiental, sino también por su impacto directo en la calidad de vida de la vecindad y en la imagen del municipio”. Por su parte, el responsable de la empresa, Santiago Sosa Moreno, explica que los trabajos actuales dan continuidad a una línea de actuación iniciada en años anteriores. “Desde hace dos semanas estamos actuando sobre los árboles de la plaza y otros ejemplares cercanos, centrando las labores en el saneado, la poda controlada y los tratamientos fitosanitarios. Se trata de árboles plantados en torno a 1935, con una edad considerable y que han sufrido cambios en su entorno y actuaciones inadecuadas en el pasado”.

Sosa añade que el objetivo principal es favorecer la regeneración natural de los árboles, “buscamos que las zonas dañadas cicatricen correctamente y que las nuevas ramas se desarrollen de forma más fuerte y segura. Gracias al trabajo realizado en los últimos años, estos ejemplares han demostrado una buena resistencia frente a episodios de fuertes vientos, sin registrar fracturas”.