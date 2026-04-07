'Yandel Sinfónico': la leyenda del reggaeton llega a Gran Canaria en verano de 2026

Yandel, leyenda del reggaeton y figura clave del género desde hace décadas, sigue haciendo historia en 2026 con Yandel Sinfónico, un directo que convierte sus grandes éxitos en una experiencia de alto nivel gracias a una orquesta de decenas de músicos. Este espectáculo, que fusiona códigos de la música clásica con lo urbano, se consolida como uno de los fenómenos musicales del año y alimenta el interés por entradas Yandel Sinfónico, especialmente tras su impacto en Movistar Arena Madrid Yandel Sinfónico y su expansión con Yandel Gran Canaria 2026 y Yandel Telde 24 julio.

En enero, en Madrid, el Movistar Arena vivió dos noches antológicas con el cartel de no hay entradas colgado en taquilla. Una buena muestra del potencial que tiene un show que ya ha triunfado al otro lado del charco en ciudades como Miami o Bogotá. Ahora, Yandel, quiere llevar su show Sinfónico por las ciudades más importantes de España.

Yandel durante su espectáculo 'Yandel Sinfónico' / @nabscabDSC

El reggaetón elevado a su máxima potencia

A las fechas de Barcelona o Valencia en julio, en los principales recintos de cada ciudad, se suma ahora la llegada de la leyenda a Gran Canaria. El show será el próximo 24 de julio en el Auditorio del Parque San Juan en Telde, Las Palmas de Gran Canaria.

Las entradas estarán disponibles a partir del próximo 8 de abril en TicketMaster y entradas.com, a partir de las 12 del mediodía. y supondrán el regreso de Yandel a las Islas después de su paso en 2024, cuando abrió su gira española en Canarias.

Yandel, leyenda de la música y el reggaetón, dará un concierto en Telde

Yandel Sinfónico es un hito de la música urbana a nivel mundial, una auténtica revolución que hará de las canciones que han cambiado la historia de la música mundial un símbolo de la trascendencia y la inmortalidad del reggaeton como un género capaz de marcar una época. Yandel, por su parte, se confirma como un artista plenamente vigente más de dos décadas después de comenzar su carrera.

La gira de Yandel Sinfónico suma una fecha más -de momento- y ya son cinco las fechas en las que el público español podrá disfrutar del show. A los sold outs de Madrid y a sus fechas en Barcelona y Valencia, Yandel suma una nueva cita para la historia.