El Concurso Oficial de Vinos de Gran Canaria reunirá a 18 bodegas y 46 vinos en su trigésima edición

El Cabildo de Gran Canaria celebra la 30ª edición del Concurso Oficial de Vinos de la Isla los días hoy y mañana en Infecar, con la participación de 18 bodegas que presentan un total de 46 vinos: 20 tintos jóvenes, 18 blancos secos jóvenes y fermentados en barrica, y 8 semisecos, semidulces, dulces y licorosos. El concurso tiene como objetivo potenciar la calidad de los vinos locales, reconocer el esfuerzo de viticultores y bodegueros, y destacar la autenticidad de las variedades insulares, libres de filoxera. La cata se realiza a ciegas bajo la supervisión de un jurado profesional, garantizando transparencia, rigor y una valoración justa de todas las muestras.

El Concurso Oficial de Vinos de Gran Canaria se ha convertido en una cita consolidada dentro del calendario vitivinícola de la isla desde su creación en 1996. Nació para dar respuesta a la demanda del sector y para reconocer la calidad de los vinos locales, impulsando la excelencia mediante catas profesionales y el análisis sensorial de cada muestra.

Miguel Hidalgo, consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo, destacó la importancia de esta iniciativa, señalando que junto a concursos de miel, queso y aceite, constituye una actuación de valorización del trabajo y conocimiento de los productores. Asimismo, recordó que, a pesar de que la cosecha de 2025 fue escasa por las condiciones climáticas, Gran Canaria mantiene su autenticidad vitícola al seguir libre de filoxera, lo que garantiza la calidad y singularidad de sus variedades.

Catas a ciegas

La evaluación de los vinos se realiza a través de catas a ciegas supervisadas por un jurado calificador y un tribunal técnico, asegurando transparencia y rigor. Están representadas entidades colaboradoras como la Denominación de Origen de Vinos de Gran Canaria y el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), que garantizan el cumplimiento de los estándares de calidad.

Con el paso de los años, este concurso ha ganado prestigio y relevancia, despertando un interés creciente en el sector. De hecho, en su XI edición obtuvo la mención de Concurso Oficialmente Reconocido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), consolidando su importancia dentro del panorama vinícola regional y nacional.

La cita no solo premia la calidad de los vinos, sino también la labor técnica y el esfuerzo de viticultores y bodegueros, promoviendo la mejora continua de las producciones de la isla y fomentando el reconocimiento de Gran Canaria como un destino con tradición y excelencia vinícola.