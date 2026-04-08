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Agüimes refuerza el mantenimiento de parques con 32 operarios y 14 vehículos

El dispositivo, que estará activo durante los dos próximos años, cuenta con 14 vehículos y maquinaria especializada para la conservación de todas las zonas verdes del municipio

Presentacion del equipo de mantenimiento de parques de Agüimes con la nueva maquinaria.

Presentacion del equipo de mantenimiento de parques de Agüimes con la nueva maquinaria. / LP/DLP

La Provincia

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Agüimes

El Ayuntamiento de Agüimes presentó el nuevo servicio de mantenimiento de parques y jardines, que contará con 32 operarios, 14 vehículos y maquinaria especializada para la conservación de zonas verdes del municipio. La presentación tuvo lugar en los aparcamientos del Recinto Ferial de Agüimes, en el Cruce de Arinaga, y el acto contó con la presencia del alcalde, Óscar Hernández, la concejala de Parques y Jardines, Juani Martel, y representantes de la empresa Talher, adjudicataria del servicio.

El dispositivo abarca el mantenimiento de todos los espacios verdes del municipio, entre los que se cuentan jardines, parques, fuentes, plazas o áreas biosaludables. Para ello se ha incorporado un equipo de 32 personas compuesto por técnicos titulados, jardineros, oficiales, personal básico y especialistas en fuentes y sistemas de riego. Este personal se suma a los trabajadores habituales de jardinería, al personal municipal y a los equipos procedentes de distintos planes de empleo y convenios, garantizando así la continuidad del servicio durante todo el año. 

El contrato cuenta con un presupuesto anual de 1.655.000 euros e incluye tanto labores preventivas como correctivas. El periodo inicial de prestación del servicio será de dos años, con posibilidad de prórroga de hasta dos años más en función del cumplimiento de los objetivos establecidos por parte de la empresa adjudicataria.

Operarios de limpieza realizando podas en árboles de gran porte en el municipio de Agüimes.

Operarios de limpieza realizando podas en árboles de gran porte en el municipio de Agüimes. / LP/DLP

En cuanto a los medios materiales, el servicio dispone de un total de 14 vehículos, entre ellos dos camiones cesta con plataformas elevadoras para trabajos en altura, tres furgones y ocho furgonetas eléctricas destinadas a tareas específicas como riego o mantenimiento de áreas infantiles y un vehículo híbrido. Asimismo, la maquinaria empleada es mayoritariamente eléctrica, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y avanzar hacia un modelo más sostenible.

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Las actuaciones contemplan, entre otras, tareas de limpieza, poda, desbroce, revisión y reacondicionamiento de las zonas verdes, así como el mantenimiento integral de fuentes y sistemas de riego. En este sentido, se procederá a la revisión completa de aspersores, mangueras y demás infraestructuras, reparando posibles fugas y garantizando su correcto funcionamiento, además de intervenir en aquellas fuentes que requieran ser reacondicionadas. 

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