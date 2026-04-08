El Ayuntamiento de Gáldar rinde homenaje a doce mujeres profesionales de la salud mental por su labor

El Ayuntamiento de Gáldar rindió homenaje a doce mujeres profesionales de la salud mental, destacando su trayectoria y contribución al bienestar emocional de la comunidad. El acto, celebrado en el Teatro Consistorial, se enmarca dentro de los actos conmemorativos del 8M y fue organizado por la Concejalía para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Gáldar, dirigida por Ana Teresa Mendoza Jiménez.

Reconocimiento a la labor profesional

Las homenajeadas han formado parte de una red de cuidado que sostiene a la comunidad galdense y a la isla en su conjunto, aportando escucha activa, herramientas terapéuticas y acompañamiento profesional en momentos de vulnerabilidad. Representan distintas áreas de la salud mental, incluyendo psiquiatría, psicología clínica, trabajo social, enfermería especializada y terapias integrales.

Entre ellas se encuentran Aisha Nicham Valencia, profesora de yoga y doula; Conchi Melián Santiago, trabajadora social pionera en la atención a la violencia de género; Elena Díaz Miranda, psiquiatra especialista en infancia y adolescencia; Inma Gómez Pérez, psicóloga experta en drogodependencias; Lourdes María Del Rosario Castellano, psicóloga sanitaria con experiencia en adopción y adicciones; María Eugenia García García, psicóloga clínica y activista feminista; María Nieves Quesada Mendoza, psicóloga vinculada a Cáritas y atención de adicciones; Orbelinda Pérez Batista, trabajadora social histórica en la reforma psiquiátrica; Rosa María Díaz Díaz, psicóloga especializada en intervención familiar; Sara Leonor Reyes Molina, enfermera especialista en salud mental; Saturnina Quesada Molina, auxiliar de enfermería con trayectoria en hospitalización psiquiátrica; y Sofía García García, experta en terapia corporal-emocional y transpersonal.

07042026_dia_internacional_de_las_mujeres_mujeres_y_salud_mental_10_55194261039_o / Rayco Tacoronte

Compromiso institucional y social

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, entregó un reconocimiento personalizado a cada profesional, resaltando el impacto humano de su labor y reiterando el compromiso del Ayuntamiento con la salud mental como prioridad. "Gáldar es grande gracias a sus personas, y hoy reconocemos a aquellas que han dedicado su vida a cuidar la mente, el cuerpo y el espíritu de nuestra gente. Queremos que este reconocimiento no sea solo un diploma o un recuerdo de esta tarde. Queremos que sea un testimonio permanente de que este municipio valora, respeta y necesita a sus profesionales de la salud y el bienestar". Sosa apuntó también que las doce homenajeadas han tejido «una red de seguridad emocional" en el pueblo.

El alcalde Teodoro Sosa interviene en el homenaje a las pioneras de la salud mental en Gáldar. / Rayco Tacoronte

Por su parte, la concejala de Igualdad destacó que visibilizar estas trayectorias contribuye a construir una sociedad más justa, empática y consciente del valor del cuidado emocional. "La salud mental es el gran problema del siglo XXI que nos preocupa en gran medida. Pero también es un derecho humano fundamental. Y en Gáldar, ese derecho ha sido defendido, cuidado y promovido incansablemente por ustedes, mujeres, que a menudo han conquistado desde la discreción o desde la primera línea de fuego", agregó.

La voz de las profesionales

En representación de las galardonadas, Elena Díaz Miranda expresó su agradecimiento y reflexionó sobre la importancia de la discreción y la sensibilidad en su labor. Subrayó que la salud mental requiere empatía, paciencia y comprensión, y que la vulnerabilidad emocional no es debilidad, sino un reflejo de esfuerzo y valentía. "Nuestra labor requiere discreción y sensibilidad. Nuestra vocación persigue la empatía, la paciencia, la comprensión. Para nosotras, la vulnerabilidad personal y la fragilidad emocional no es debilidad; es una medida de la capacidad de esfuerzo, de la fuerza y de la valentía. Y por eso es tan gratificante nuestro trabajo», expresó.

Actuación artística y cierre del acto

El homenaje incluyó la actuación de la joven artista local Ana Falcón, quien contribuyó a la celebración a través de la música y la expresión artística como herramienta de transformación social. El evento concluyó destacando la red de apoyo emocional que estas profesionales han construido, así como el respaldo de sus familias, considerado fundamental para sostener su vocación.