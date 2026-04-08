El Ayuntamiento de Mogán pide a Costas el permiso para la tercera fase del paseo Las Marañuelas-Anfi

El Ayuntamiento de Mogán está a la espera de que la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo de Canarias de luz verde al proyecto de la tercera fase del paseo de Las Marañuelas-Anfi, un trámite previo para poder buscar la financiación que permita ejecutar el siguiente tramo. Así lo ha explicado la alcaldesa, Onalia Bueno, durante la visita que realizaron este martes a Arguineguín la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, y el director general de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística, Héctor Mateo, para conocer las actuaciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) ‘Mar, Montaña y Cielo’.

La continuidad del proyecto queda así supeditada a ese permiso. El pasado noviembre, el Ayuntamiento inauguró la segunda fase del paseo marítimo, un tramo de 275 metros entre Costa Alegre y La Carrera, que permitió recuperar un enclave desaparecido tras el temporal de 1987. La actuación incluyó el refuerzo de un muro de piedra para proteger la avenida del oleaje, canalización de servicios, nivelación del terreno, reconstrucción del muro de contención, escollera, alumbrado, bancos, pérgolas, elementos para calistenia y trabajos de embellecimiento.

La consejera Jéssica de León y la alcaldesa Onalia Bueno durante la visita del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. / LP/DLP

El 97% de la inversión ejecutada

Esa segunda fase fue financiada mediante una subvención conjunta de la Secretaría de Estado de Turismo y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que permitió una inversión total de 1,88 millones de euros. No obstante, el desarrollo completo del paseo aún requiere nuevas etapas. En el caso de la tercera fase del paseo, que discurrirá entre el hotel Sunwing y el Servatur Green Beach, ya tiene proyecto redactado, pero sigue pendiente del visto bueno de Costas y carece aún de financiación. A partir de ahí, quedarían además una cuarta y una quinta fase hasta completar los dos kilómetros previstos entre Las Marañuelas y Anfi.

La visita institucional sirvió también para revisar la ejecución del PSTD ‘Mar, Montaña y Cielo’, dotado con 7,41 millones de euros y distribuido en doce actuaciones. Según la alcaldesa, el municipio tiene ya ejecutado el 97% del plan y debe completar su certificación antes del 30 de junio. El recorrido incluyó la avenida Miguel Marrero, el museo de la pesca, la senda verde y varias infraestructuras en Veneguera, dentro de una estrategia que combina mejora del espacio público, sostenibilidad ambiental, digitalización y diversificación de la oferta turística.

La consejera Jéssica de León y la alcaldesa Onalia Bueno durante la visita del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. / LP/DLP

Convenio de infraestructuras políticas

Durante la comparecencia la consejera alegó que el plan no solo refuerza la oferta de sol y playa, sino que mezcla lo que Mogán ofrece en la costa con su parte interior, su historia, sus tradiciones y sus valores ambientales. Preguntada por la convivencia entre turismo y espacios naturales, sostuvo que el debate debe involucrar a cabildos, ayuntamientos, residentes y empresas, y que las personas que viven en los entornos protegidos deben colocarse en el centro de cualquier decisión sobre el uso turístico de esos entornos.

Sobre futuras actuaciones, la consejera avanzó que el Gobierno canario trabaja en un convenio de infraestructuras turísticas con los cabildos para articular un programa estable de inversiones a largo plazo. Esa idea encaja con lo trasladado por la alcaldesa, que explicó después que la intención es unificar propuestas de los municipios para que sea el Cabildo de Gran Canaria el que las agrupe y las eleve al Ejecutivo autonómico. Mogán, según precisó, ya ha presentado sus iniciativas de cara a ese futuro marco inversor.