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La banda Jarea y Arístides Moreno protagonizan un concierto familiar en Cueva Pintada

El 11 de abril a las 18:00 horas, el museo ofrece un espectáculo dirigido a público infantil y familiar

Arístides Moreno.

Arístides Moreno. / Cabildo de Gran Canaria

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar celebrará el próximo 11 de abril, a las 18:00 horas, un concierto orientado al público infantil y familiar. La actuación contará con la participación del grupo Jarea y del cantautor Arístides Moreno.

Repertorio inspirado en la historia y el paisaje

El grupo Jarea interpretará un repertorio original diseñado para el museo, con letras y melodías que abordan contenidos de Cueva Pintada, el paisaje de Agáldar y la arqueología local. Además, Arístides Moreno se sumará al concierto con una de sus composiciones, completando la propuesta musical.

Participación de Entretíteres

La compañía Entretíteres, colaboradora habitual de las actividades educativas del museo, añadirá un componente escénico y lúdico al espectáculo. La iniciativa busca acercar la arqueología y la historia a través de la música y el juego, con un formato pensado especialmente para la infancia y las familias.

Concierto de Jarea.

Concierto de Jarea. / Cabildo de Gran Canaria

Integrantes de la banda

El grupo Jarea está compuesto por Nélida Saavedra y Rebeca Mora, a las voces y percusión menor; Saulo Ruiz, en percusión y coro; Mauricio Valencia, en guitarra, bajo y coro; Ner Suárez, en acordeón, bajo y teclado; y Samuel Medina, en batería.

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Información sobre la entrada

El acceso al concierto es gratuito y no requiere inscripción previa. Las plazas estarán disponibles hasta completar el aforo, lo que permite a las familias disfrutar de la actividad de manera libre y accesible.

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