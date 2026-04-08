El Cabildo impulsa la calidad del vino grancanario en la 30ª edición de su concurso oficial

El Cabildo de Gran Canaria vuelve a apostar por el sector vitivinícola con la celebración de la 30ª edición del Concurso Oficial de Vinos de Gran Canaria, un certamen consolidado que busca reconocer la calidad de las producciones locales y el trabajo de viticultores y bodegueros de la isla.

La cita se desarrolla este 8 y 9 de abril en la Sala Tamadaba de Infecar, con la participación de 18 bodegas acogidas a la Denominación de Origen Gran Canaria, que presentan un total de 46 vinos a concurso.

Entre las muestras destacan los tintos jóvenes, los blancos secos y fermentados en barrica, así como vinos semisecos, semidulces, dulces y licorosos, reflejando la diversidad de la producción insular.

El consejero de Sector Primario del Cabildo, Miguel Hidalgo, subraya que este tipo de iniciativas suponen un impulso para el sector, ya que “ponen en valor el trabajo y el conocimiento de los productores” y actúan como un estímulo para seguir mejorando la calidad de los vinos año tras año.

Hidalgo también ha destacado la importancia de esta edición en un contexto complicado, marcado por una cosecha escasa en 2025 debido a las condiciones meteorológicas. A pesar de ello, ha resaltado que el sector ha logrado mantenerse y que Gran Canaria continúa libre de plagas como la filoxera, lo que aporta un valor añadido a sus variedades.

El concurso, que se celebra desde 1996, se ha consolidado como una referencia dentro del sector y cuenta con reconocimiento oficial del Ministerio de Agricultura. Su objetivo es fomentar la excelencia a través de catas profesionales a ciegas, en las que un jurado de expertos evalúa los vinos en sus fases visual, olfativa y gustativa siguiendo estándares internacionales.

El panel está formado por 14 catadores profesionales, cuya labor garantiza la objetividad y el rigor del proceso, bajo la supervisión de entidades como la Denominación de Origen de Gran Canaria y el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

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En cuanto a los galardones, se entregarán premios en las principales categorías, además de un reconocimiento especial a la mejor imagen y presentación, valorando el diseño global de la botella.Con esta nueva edición, el Cabildo refuerza su apuesta por un sector estratégico para la isla, poniendo en valor la tradición, la calidad y la singularidad de los vinos de Gran Canaria.