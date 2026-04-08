El Carnaval de Carrizal corona a Drag Hefesto

El Carnaval de Gladiadores del Carrizal continúa su recorrido y en la noche de este martes, 7 de abril, llegaba el turno de la gran Gala Drag. A pesar de las inclemencias meteorológicas, el evento se desarrolló con normalidad, demostrando el compromiso tanto de las personas participantes como del público asistente.

El escenario de la Plaza de la Coronación de La Jurada se llenó de plumas, lentejuelas y purpurina en una velada que destacó por su energía, creatividad y humor. Un total de once drags participaron en esta edición, ofreciendo espectáculos cargados de originalidad: Frenchy Morgana, Drag Eko, Drag Vitorchi, Drag Owen, Drag Sequins, La Giovadrag, Drag Eneas, Drag Yshia Taisma, Drag Aruba, Drag Umbra y Drag Hefesto.

La gala dio comienzo con la actuación de la comparsa Aragüimé, que aportó ritmo y color al arranque del espectáculo. Además, durante el acto se pudo disfrutar de la intervención de la artista invitada Kimi Touw.

Tras las distintas actuaciones y la deliberación del jurado, se procedió a la entrega de premios, en la que se reconoció el talento y la dedicación de las drags participantes. El título de Drag Queen Simpatía recayó en Drag Yshia Taisma, mientras que Drag Aruba obtuvo el tercer puesto y Drag Vitorchi se alzó con la segunda posición. El momento culminante de la noche llegó con la proclamación de la Drag Queen del Carnaval de Carrizal 2026, reconocimiento que fue otorgado a Drag Hefesto.

El programa continua con el concurso de murgas

El programa continúa hoy con el concurso de murgas a partir de las 20.30 horas, con la participación de Los Legañosos y Los Legañositos como murgas invitadas. Mañana habrá actuaciones musicales a cargo de dos academias de baile y verbena, a partir de las 20.00 horas.

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Un momento de la gala Drag Queen del Carnaval de Carrizal, el último de este año en Gran Canaria. / LP/DLP

El Carnaval de Carrizal sigue el viernes, día 10, con una fiesta popular, desde las 19.00 horas en la Plaza de La Jurada, mientras que el sábado, día 11 se vivirá la jornada central del Carnaval con la Gran Cabalgata, que partirá a las 18.00 horas recorriendo las principales calles de El Carrizal hasta llegar a la Playa de El Burrero. En este enclave tendrá lugar la tradicional Quema de la Sardina y el gran espectáculo pirotécnico, previsto en torno a las 23.00 horas, condicionado a la autorización de la Torre de Control. Tras los fuegos, la celebración regresará a La Jurada con una verbena-mogollón que se prolongará hasta las 5.00 horas, amenizada por DJ Promaster.