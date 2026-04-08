Cierre al tráfico en el Barranco de Gáldar por obras de movilidad escolar en el IES Agáldar

El Ayuntamiento de Gáldar comunica que desde este miércoles 8 de abril, permanecerá cerrado al tráfico rodado el acceso al Barranco de Gáldar a través de la calle Mercedes Delgado, por obras en el callejón de La Palma. El cierre obedece a la reanudación de los trabajos correspondientes al proyecto 'Mejoras para la Movilidad Escolar del IES Agáldar', una actuación prioritaria incluida en el Plan Municipal de Infraestructuras y Accesibilidad, que habían quedado suspendidos temporalmente tras el hallazgo de restos arqueológicos en la zona.

El proyecto planificado por la Concejalía de Urbanismo, que dirige Heriberto Reyes, consiste en la ejecución del ensanchamiento de un tramo del callejón de La Palma y de la creación de un nuevo vial, de forma que ambos tendrán dos carriles cada uno y una acera. De esta manera se mejorará la conexión del casco urbano con el IES Agáldar, beneficiando al alumnado, el personal docente, familias y resto de usuarios del centro educativo. En definitiva, se busca dotar al entorno del instituto de una infraestructura viaria moderna y segura que resuelva las carencias actuales, al tiempo que se potencia el entorno patrimonial y natural del Barranco de Gáldar.

La primera fase de las obras incluye labores de demolición controlada de muros existentes en el callejón de La Palma, estructuras que suponen un riesgo para la seguridad. Por esta razón, y como medida preventiva, se procederá al corte total al tráfico rodado en el acceso al Barranco de Gáldar a través de la calle Mercedes Delgado, a partir de este lunes.

Durante este periodo, los accesos al IES Agáldar, a la zona residencial de Las Longueras y al Barranco de Gáldar se realizarán exclusivamente a través de la zona de Huertas del Rey, por un itinerario debidamente señalizado y supervisado.

La obra está financiada en un 60 % por la Dirección General de Transportes y Movilidad, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, en el marco de la convocatoria para la implementación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). El 40 % restante corre a cargo del Consistorio de Gáldar, en línea con su compromiso de inversión en infraestructuras educativas y entornos seguros. Esta subvención ha sido gestionada por las áreas de Urbanismo y de Medio Ambiente que dirigen Heriberto Reyes y Ulises Miranda, respectivamente.

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El Ayuntamiento de Gáldar insta a la ciudadanía a respetar las indicaciones del personal de obra y de la señalización temporal. Así mismo, reitera su compromiso con la seguridad y la mejora de la calidad de vida de su ciudadanía, especialmente en el ámbito educativo y escolar.