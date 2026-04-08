Las Clásicas Tertulias regresan a Gáldar con su cuarta edición en el Museo Agáldar

Gáldar acoge desde este sábado, 11 de abril, una nueva edición de las Clásicas Tertulias, un ciclo de divulgación que convierte al Museo Agáldar de Historia de la Ciudad en punto de encuentro entre el mundo clásico y la sociedad actual.

La iniciativa, que alcanza su cuarta edición en el municipio, reunirá a especialistas en filología, historia y arqueología en tres sesiones programadas a las 18:00 horas, con el objetivo de acercar el conocimiento académico al público general.

Tres citas con la historia clásica

La primera conferencia tendrá lugar el 11 de abril y correrá a cargo de la arqueóloga e investigadora Lidia García Merenciano, que abordará la charla ‘Arqueología. ¿Qué nos falta por descubrir?’.

El ciclo continuará el 9 de mayo con Alejandro Martín Bolaños, investigador de la Universidad de La Laguna, quien analizará el papel del humor en la historiografía latina con la ponencia ‘Ironía y humor en Tácito’.

La última sesión se celebrará el 23 de mayo con el historiador Óscar Hernández Abreu, que centrará su intervención en desmontar los mitos en torno a la figura del emperador romano Calígula.

IV Clásicas Tertulias / LP/DLP

Divulgación accesible y gratuita

El proyecto, impulsado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC) en Canarias, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Museos.

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Todas las conferencias serán de acceso libre y gratuito hasta completar aforo, sin necesidad de inscripción previa. Las Clásicas Tertulias buscan acercar el legado de la antigüedad grecolatina a la ciudadanía, demostrando la vigencia de los estudios clásicos como herramienta para comprender la realidad actual.