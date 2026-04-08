Concierto gratuito en Gáldar: ‘Risco, timple y palabra’, con OM Domínguez y Derque Martín
El Museo Agáldar acogerá el concierto 'Risco, timple y palabra' este viernes 10 de abril, una fusión de tradición y música urbana
El Museo Agáldar recibirá este viernes 10 de abril a las 20:00 horas el concierto ‘Risco, timple y palabra’, un espectáculo que reúne a OM Domínguez y Derque Martín, destacados artistas de la escena canaria contemporánea.
Fusión de tradición y música urbana
El proyecto combina el timple con nuevas armonías y estilos urbanos, creando un diálogo entre lo tradicional y lo contemporáneo. Derque Martín y OM Domínguez buscan con él conectar la música tradicional de Canarias con tendencias urbanas actuales.
Apoyo institucional y entrada gratuita
El evento cuenta con financiación del Cabildo de Gran Canaria y del Instituto Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera. Está organizado por Zukeboga Producciones y la Asociación Drago de Sataute, con colaboración de la Concejalía de Museos del Ayuntamiento de Gáldar, dirigida por Carlos Ruiz Moreno. La entrada es libre y gratuita.
Poesía y música en un solo espectáculo
El concierto integra poesía, música de raíz y elementos urbanos, un diálogo entre lo tradicional y lo moderno. Los asistentes disfrutarán de una velada que celebra la identidad canaria desde una perspectiva renovada y actual.
- Luz verde ambiental al tren de Gran Canaria: estas son las 11 estaciones que unirán Santa Catalina y Maspalomas
- Tirados en el Aeropuerto de Gran Canaria por Vueling: 'Me gasté dos mil euros por Mbappé y al final lo veré por la tele
- Acelerón al tren de Gran Canaria: el Cabildo entra en el accionariado de la empresa estatal INECO para la gestión del proyecto
- Llega una nueva borrasca hoy martes a Canarias: esto es lo que dice la AEMET
- Muere Paco 'el del Miau': el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria pierde al alma de los chiringays
- Una borrasca se situará cerca de Canarias entre el jueves y el viernes
- Hacienda lo confirma: estas son las deducciones exclusivas para Canarias que puedes aplicar en la Declaración de la Renta
- La siguiente parada del tren de Gran Canaria: expropiar suelo y conseguir 2.000 millones de euros para iniciar la obra