Concierto gratuito en Gáldar: ‘Risco, timple y palabra’, con OM Domínguez y Derque Martín

El Museo Agáldar recibirá este viernes 10 de abril a las 20:00 horas el concierto ‘Risco, timple y palabra’, un espectáculo que reúne a OM Domínguez y Derque Martín, destacados artistas de la escena canaria contemporánea.

Fusión de tradición y música urbana

El proyecto combina el timple con nuevas armonías y estilos urbanos, creando un diálogo entre lo tradicional y lo contemporáneo. Derque Martín y OM Domínguez buscan con él conectar la música tradicional de Canarias con tendencias urbanas actuales.

Apoyo institucional y entrada gratuita

El evento cuenta con financiación del Cabildo de Gran Canaria y del Instituto Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera. Está organizado por Zukeboga Producciones y la Asociación Drago de Sataute, con colaboración de la Concejalía de Museos del Ayuntamiento de Gáldar, dirigida por Carlos Ruiz Moreno. La entrada es libre y gratuita.

Poesía y música en un solo espectáculo

El concierto integra poesía, música de raíz y elementos urbanos, un diálogo entre lo tradicional y lo moderno. Los asistentes disfrutarán de una velada que celebra la identidad canaria desde una perspectiva renovada y actual.