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El Calero impulsa propuestas de dinamización para la Zona Comercial Abierta de San Gregorio en Telde

El alumnado del CFGS de Marketing y Publicidad del IES El Calero desarrolla propuestas para dinamizar la Zona Comercial Abierta de San Gregorio mediante encuestas, análisis de eventos e imagen de marca.

Alumnado del IES El Calero en Telde

Alumnado del IES El Calero en Telde / IES El Calero

Adolfo Rodríguez

Adolfo Rodríguez

Estudiantes del CFGS de marketing y publicidad del IES El Calero desarrollan propuestas de dinamización comercial para reforzar la zona comercial abierta y el comercio local en la ZCA San Gregorio.

Esta actuación se enmarca en el concierto de colaboración suscrito entre el centro educativo y la Asociación empresarial de la ZCA, reforzando así los vínculos entre la formación académica y el tejido empresarial local.

En el desarrollo del proyecto, el alumnado ha llevado a cabo un trabajo de campo que ha incluido la realización de encuestas a comerciantes y usuarios, el análisis de los eventos que se celebran en la zona y su impacto, así como el estudio de la imagen y la publicidad de la ZCA, entre otras cuestiones relevantes. Todo ello con la cooperación de la Asociación Empresarial.

IES El Calero y ZCA San Gregorio: proyecto intermodular para fortalecer el comercio local

El proyecto intermodular, incorporado recientemente al currículo, tiene como objetivo principal plantear retos reales al alumnado, conectando su aprendizaje con el entorno laboral. A través de esta metodología, los estudiantes trabajan en propuestas prácticas que responden a necesidades concretas del mercado, favoreciendo el desarrollo de competencias profesionales clave.

Para la evaluación de éste se creará un tribunal calificador compuesto por el equipo educativo y, como miembros consultivos, la presidente la Asociación Empresarial ZCA de San Gregorio Natividad Suárez Déniz, la dinamizadora Toñy Méndez González, la concejala delegada de Desarrollo Local, Comercio y Pymes, Transparencia y TiCS, Nayra Navarro Ruano y el director del centro educativo Juan José Espino Martín.

Noticias relacionadas y más

Con esta iniciativa, el IES El Calero apuesta por una formación aplicada, alineada con la realidad empresarial y orientada a mejorar la empleabilidad del alumnado.

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