Una empresa de diseño y una quesería: así han emprendido siete jóvenes en el Norte de Gran Canaria

Ariadna Guzmán y Cristina García, los hermanos Diego y Tomás Betancor, Texiade Santana, Josué Benítez y Clara Suárez. Cada uno trabaja en nichos de negocios muy dispares. Pero todos ellos tienen vínculos estrechos gracias a su espíritu empresarial, juventud y que han abierto las puertas en alguno de los once municipios del Norte. Los empresarios han contado su experiencia personal y profesional dentro de 'Norte emprende', celebrado este miércoles en el Teatro Consistorial de Gáldar, organizado por la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc) en colaboración con la Mancomunidad y el Ayuntamiento de Gáldar, previstas dentro las actividades paralelas a la feria Enorte, pero que se tuvo que posponer por la borrasca Therese hace dos semanas. Al encuentro asistieron estudiantes.

"Aunque somos del campo no somo analfabetos" Josué Benítez — Ganadero y quesero La Renta

Quesería La Renta

Josué Benítez comenzó en el año 2014 criando baifos en La Aldea hasta contar en estos momentos con más de 300 animales para comercializar su producción lechera. "La Aldea tiene un clima bueno para criarlos", señala. Antes había hecho sus pinitos en el mundo de la construcción, aunque no terminaba de convencerle.

XII Jornada Norte Emprende / José Pérez Curbelo

En 2022 diversificó su actividad y montó su propia quesería. "Es una quesería artesanal; todo se hace a mano, como se ha hecho toda la vida, por lo que el sabor es auténtico". Uno de los secretos para obtener un buen producto, añade, es dar buenas comidas a las cabras. Además, reconoce que es un trabajo que tiene que gustar.

Cada día elaboran unos 20 quesos de un kilo y medio a dos kilos. Todo a mano. "Hay que tirar para adelante, y machacar, porque lo pequeño también suma", señala. Y deja claro que ha tenido también que formarse en informática y en la contabilidad, porque "aunque somos del campo no somos analfabetos".

Público asistente a la Jornada Norte Emprende, en el Teatro Consistorial de Gáldar. / J.PEREZ CURBELO

"Mi primer trabajo fue con una interiorista" Texiade Santana — Diseñador gráfico

Estudio de diseño gráfico Texiade

Texiade Santana aprovechó la casa de su abuela reformada para abrir en Agaete en el año 2022 su estudio de diseño gráfico, después de dejar un empleo en una tienda. "Mi primer proyecto vino por un encargo de una diseñadora de interiores", señala este ingeniero de diseño industrial. Desde entonces ha puesto sus conocimientos para crear identidades corporativas, cartelería, ilustraciones y campañas para empresas e instituciones. Suyas han sido algunas obras para carnavales y fiestas de su pueblo.

"Casi lo mato, porque la plataforma no estaba terminada y mi hermano la estaba promocionando en un foro" Diego Betancor — Registro Parte Viajero

Registro Parte Viajeros

En el año 2024 ganaron el concurso de emprendedores de la Mancomunidad, en su versión anterior de 'Norte emprende'. La idea de los hermanos Diego y Tomás Betancor se denominaba Bubble Gran Canaria. Sin embargo, en esta ocasión los hermanos de Tejeda presentaron su última creación vinculada al turismo, que no tiene nada que ver con la propuesta de alojamientos que defendieron entonces en este concurso.

La aplicación Registro Parte Viajeros parte de una necesidad bien distinta. Se trata de una plataforma para realizar el registro y el envío de los datos de los huéspedes de una forma sencilla. "Gestionaba viviendas vacacionales y le pedí a mi hermano Diego que diseñara una aplicación porque no quería estar yendo de Tejeda al sur solo para registrar el documento nacional de identidad o el pasaporte de los turistas, que hay que presentar en el Ministerio de Interior".

Cuando lanzaron el programa descubrieron que no había nada igual en la isla», explicó Tomás Betancor. Él estudió el Grado en Derecho en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que su hermano Diego cursó el Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas.

Pero fue algo más que eso. Tomás señala que en sus inicios había entrado en un foro con numerosos seguidores y se hablaba precisamente de este sistema para facilitar los trámites burocráticos que buscaban. "Casi lo mato", señala el ingeniero y economista, porque "no estaba acabada todavía la aplicación, estaría a un 70%, y mi hermano escribió que esta era la que más le gustaba. Y de repente empezamos a recibir un montón de visitas, y luego sus correos electrónicos".

"Con un ordenador y trabajar en un paraje idílico", destaca para defender el trabajo desde la Cumbre de Gran Canaria. Sobre todo, añaden, ahora que existen programas de apoyo locales. "El futuro lo forjamos nosotros. ¿Por qué vamos a esperar entonces a mañana, si ya es tarde?", señalaron durante su intervención. "Teníamos que haber empezado antes".

"Al principio llegas a llorar, pero vale la pena" Ariadna Guzmán y Cristina García — Centro médico Sabai

Centro Médico Estético Sabai

Las enfermeras Ariadna Guzmán y Cristina García fundaron un centro médico de estética en Gáldar. Ambas comparten su vida profesional en un hospital, y habían creado cada una de ellas su propio centro privado. De ahí unieron sus fuerzas para crear Sabai. "El camino no es fácil, pero con pasión todo es posible". Ariadna Guzmán reconoce que al principio llegas a llorar por las dificultades que se encuetran, pero que se supera. "No me arrepiento".

"Los inicios son difíciles, pero resulta grafificante con el tiempo", Clara Suárez — CSuárez Boutique

CSuárez Boutique

La estilista y maquilladora Clara Suárez presentó a través de un vídeo el negocio de ropa, que ha montado en La Aldea bajo la marca CSuárez Boutique. Se trata de una tienda on line que trata de cubrir un hueco en el mercado local. "Los primeros pasos fueron sentarme a ver qué quería y buscar las ayudas". La empresaria señala que acudió al Ayuntamiento aldeano para ver las posibilidades que tenía para hacer más fácil emprender el negocio. De allí le encauzaron hacia la Sociedad de Promoción de Gran Canaria (Spegc), donde recibió apoyo. "Empecé de cero", recuerda Clara Suárez, que señala que tampoco tenía bagaje familiar. "Los inicios son difíciles, pero resulta gratificante con el tiempo".

ADN Emprendedor

La sesión contó con la ponencia 'titulada 'ADN Emprendedor. ¿Nacemos o nos hacemos emprendedores?', presentado por Alicia Gómez y Nereida Marrero. Entre otros datos aportados, se expuso que existen encuestan que hablan de que más del 60% de la población ve positivo el emprendimiento. Y que esta tendencia va creciendo entre los jóvenes. Y, a s vez, que se da la circunstancia de que los jóvenes inician su aventura empresarial con ahorros propios (en un 61%), para lo cual trabajan primero hasta que tienen el dinero suficiente para invertir. De una forma residual, recurren en un 11% a familiares y amistades, y en un porcentaje similar a los bancos y entidades financieras.

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Otro detalle expuesto es que entre los 18 y 29 años hay un gran interés por ganarse la vida sin recurrir a terceros, ante la falta de oportunidades, lo que da idea según las ponentes del espíritu emprendedor.