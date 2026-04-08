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Santa Lucía de Tirajana

La I Feria del agua de Santa Lucía aúna tecnología y conciencia ambiental

La primera edición se celebra mañana en la zona peatonal de la Avenida de Canarias de 10.00 a 20.30 horas con actividades, charlas y expositores de empresas privadas

El alcalde Francisco García y el concejal José Miguel Vera en la presentación de la I Feria del Agua de Santa Lucía, celebrada en el Pozo de Los Betancores del Museo de La Zafra.

El alcalde Francisco García y el concejal José Miguel Vera en la presentación de la I Feria del Agua de Santa Lucía, celebrada en el Pozo de Los Betancores del Museo de La Zafra. / LP/DLP

José A. Neketan

José A. Neketan

Santa Lucía de Tirajana

La relación del agua con Santa Lucía de Tirajana como un elemento vital para personas y cultivos que la han necesitado a lo largo de la historia del desarrollo del municipio ha dado pie a la creación de la Feria del Agua, una iniciativa que nace con el objetivo de poner en valor el ciclo integral de este recurso y fomentar la concienciación ciudadana.

El acto de presentación de esta primera edición tuvo lugar en un escenario de gran valor histórico, el pozo de Los Betancores, en el Museo de la Zafra, donde el alcalde de Santa Lucía, Francisco García, y el concejal de Agua e Identidad, José Miguel Vera, destacaron la idoneidad del momento actual, tras un periodo de lluvias que ha permitido que la práctica totalidad de las presas de Gran Canaria se encuentren llenas.

La primera edición de la Feria del Agua se celebrará este viernes en la zona peatonal de la Avenida de Canarias. El programa de la jornada comenzará a las 10.00 de la mañana con un enfoque marcadamente pedagógico y la participación de más de 300 escolares que podrán interactuar con profesionales del sector y participar en talleres científicos. La mañana estará amenizada por actividades culturales, incluyendo la obra de teatro El Camino del Agua de Cancionero Isleño y un espectáculo del Mago Willy diseñado específicamente para transmitir valores de ahorro y responsabilidad a los más jóvenes.

Por la tarde, la feria se orientará hacia el público general y profesional con una serie de charlas técnicas. Entre los temas a tratar destaca el avance del proyecto de impulsión de agua de Salto de Chira para el aprovechamiento de excedentes en el riego de la zona alta de Santa Lucía, así como una presentación sobre la ionización del agua, una tecnología puntera procedente de Japón que se introduce por primera vez en las islas. Además, 17 empresas locales mostrarán en sus estands diversos elementos de optimización hídrica, desde sistemas de jardinería hasta dispositivos de control doméstico. Un concierto infantil de los Peque Pops y la actuación del grupo Los 600, a las 20,00 horas, pondrán el broche a esta primera Feria del Agua.

Programa de la I Feria del Agua que se celebra este viernes en la zona peatonal de la Avenida de Canarias.

Programa de la I Feria del Agua que se celebra este viernes en la zona peatonal de la Avenida de Canarias. / LP/DLP

Importancia de las infraestructuras hidráulicas

El alcalde aprovechó la ocasión para recordar la importancia de las infraestructuras que no se ven, "como el anillo hidráulico del municipio, cuya fase final ya está en licitación". Esta obra permitirá una mayor flexibilidad en el suministro, garantizando que el agua pueda circular en distintas direcciones según las necesidades o posibles averías.

Por su parte, el edil Vera, explicó que “queremos que sea un acto divulgativo y pedagógico. Si los alumnos y alumnas se van con la idea clara de la importancia de cuidar el uso del agua, habremos triunfado”, señaló el concejal, quien informó que la inversión para esta primera edición es de 15.000 euros, contando además con el apoyo de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria. También subrayó que el evento pretende ir más allá de la simple exhibición, "buscando que los vecinos comprendan el complejo proceso que permite que el agua llegue con calidad a sus grifos, así como las innovaciones técnicas que se están aplicando en el municipio".

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Como colofón a esta celebración, el próximo día 17 de abril, a las 19.30 horas, el Cine de Sardina acogerá dentro del programa de fiestas de San Isidro Labrador, un acto de reconocimiento a figuras locales vinculadas históricamente a la gestión del agua en el municipio. La gala, con entrada gratuita, contará con la participación del coro infantil del CEIP Tinguaro, y los humoristas Maestro Florido y Doña Antonia de Aguatona, en un acto presentado por Alicia Suárez.

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