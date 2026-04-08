Gáldar prepara la seguridad para La Guacha y el Gáldar Pride 2026

El Ayuntamiento de Gáldar celebró este martes en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales la Junta de Seguridad previa a dos de los eventos más destacados del calendario local: La Guacha y el Gáldar Pride 2026. La reunión, presidida por Julio Mateo Castillo, primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas, reunió a representantes de la Policía Canaria, la Guardia Civil, la Policía Local de Gáldar, técnicos municipales y la empresa encargada de la coordinación de seguridad de los eventos.

Protocolos y coordinación de seguridad

Durante el encuentro se definieron los protocolos de actuación, los dispositivos de vigilancia, los planes de emergencia y las medidas de movilidad, asegurando una respuesta rápida y coordinada ante cualquier incidencia. Según Julio Mateo Castillo, “todos los medios de seguridad están preparados y coordinados para garantizar la protección durante el fin de semana de los eventos”. La Junta de Seguridad permitió revisar los itinerarios, establecer controles de acceso y reforzar la presencia policial en los puntos críticos.

La Guacha 2026: tradición y entretenimiento en El Agujero

La Guacha se celebrará los días 5 y 6 de junio en el solar anexo a la Plaza de Mister Leacock, en el barrio costero de El Agujero. Esta edición combina entretenimiento, tradición y cultura popular. El dispositivo de seguridad incluirá vigilancia perimetral, puntos de atención ciudadana, controles de acceso y coordinación con servicios sanitarios y de protección civil. Los organizadores subrayan la importancia de estas medidas para garantizar la seguridad de los asistentes y preservar la integridad del espacio público durante el evento.

Gáldar Pride 2026: diversidad y visibilidad

El Gáldar Pride, que se desarrollará del 19 al 21 de junio, iluminará la ciudad con actividades inclusivas. El día central, el 20 de junio, contará con la Gran Cabalgata del Orgullo y El Mogollón en el recinto cultural La Quinta. La seguridad se reforzará mediante itinerarios protegidos, control de aforos, zonas de asistencia y un centro de mando unificado que permitirá gestionar las operaciones en tiempo real. Se prevé la coordinación estrecha con los servicios sanitarios y de emergencia para atender cualquier eventualidad.

Eventos veraniegos con enfoque inclusivo

Ambos eventos marcan el inicio del verano en Gáldar y se presentan como citas inclusivas que reflejan la identidad local. La planificación y coordinación de seguridad buscan garantizar que tanto residentes como visitantes disfruten de las actividades con normalidad, asegurando la protección de todas las personas presentes.