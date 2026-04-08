Gran Canaria refuerza su conectividad aérea con 3,16 millones de plazas para este verano

La temporada de verano en Gran Canaria arrancará con un notable incremento de su conectividad aérea, consolidando su posición como destino turístico líder en Canarias. Entre abril y septiembre, la isla contará con 3,16 millones de asientos, un 6,15% más que los 2,99 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Del total, 1,86 millones corresponden a plazas internacionales, lo que representa un aumento del 5,4% respecto al año anterior.

El crecimiento se centra principalmente en el mercado internacional, con conexiones directas desde 116 aeropuertos en 28 países. Entre los principales emisores, el mercado británico experimentará un incremento del 6,1%, el alemán se mantiene estable y los países nórdicos registran un ligero crecimiento. Mercados como Francia y Polonia muestran una expansión superior a la media, consolidando la diversificación de visitantes.

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, destacó que este refuerzo de la conectividad, en un escenario internacional marcado por la incertidumbre y los conflictos bélicos, contribuye a mejorar la competitividad del destino y a avanzar en la estrategia de desestacionalización, favoreciendo un modelo turístico más equilibrado y sostenible.

El mercado francés

Estos datos se suman al balance positivo del año anterior, que registró un crecimiento cercano al 8%, consolidando la tendencia de la isla hacia un turismo más sólido y diversificado. La ampliación de plazas aéreas permitirá atraer más turistas en los meses de verano, reforzando la oferta hotelera y complementaria y afianzando la posición de Gran Canaria frente a otros destinos internacionales.

Terrazas en la playa de Maspalomas. / Andrés Cruz

Con este incremento de conectividad, la isla busca también mejorar la experiencia del viajero, ofreciendo más opciones de vuelos directos y fortaleciendo su atractivo tanto para turistas de larga distancia como para visitantes nacionales, mientras se consolida la proyección internacional del destino en Europa y otros mercados estratégicos.

En el caso del mercado francés, Gran Canaria continúa consolidando su dinamismo. Este mercado añade 30.000 plazas este verano, lo que implica un incremento porcentual del 62%. Como referencia, en febrero de 2026 la isla registró un incremento interanual aproximado del 17% en turistas procedentes de Francia, impulsado por la mejora progresiva de la conectividad y la diversificación de rutas.

Nuevas conexiones

Entre las principales novedades de la programación aérea para el verano de 2026, destaca la recuperación de la conexión con Lille por parte de Volotea, que operará un vuelo semanal los martes y que, además, tendrá continuidad prevista durante la temporada de invierno. Esta ruta supone un avance estratégico al conectar Gran Canaria con un importante nodo económico del norte de Francia, con área de influencia hacia Bélgica y un perfil de demanda de renta media-alta.

Asimismo, la programación incorpora nuevas conexiones relevantes como Sevilla, con Binter, que se incorporó en invierno y vivirá su primera temporada de verano; Bergen y Stavanger, con Norwegian; Nantes, Liverpool, París, Belfast y Lyon, con easyJet; y Londres Gatwick, con Jet2. Por su parte, TUI refuerza su operativa con Cardiff, duplicando su frecuencia semanal.

La conectividad con Francia se verá especialmente reforzada, con rutas operadas por compañías como Vueling, easyJet, Transavia France y Volotea, que conectarán Gran Canaria con ciudades como París, Lyon, Nantes y Lille, consolidando este mercado como uno de los prioritarios para el destino.

Este crecimiento de la conectividad aérea se produce en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, especialmente en relación con la evolución de los precios del petróleo. No obstante, los resultados positivos de las últimas temporadas refuerzan la confianza en la solidez del destino y en su capacidad de adaptación.