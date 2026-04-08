Gran Canaria sigue en alerta por desprendimientos tras registrar 243 incidencias en solo 20 días

Gran Canaria continúa en alerta por riesgo de desprendimientos después de convertirse en la isla con más incidencias registradas en todo el archipiélago desde el inicio del episodio. Según la actualización del PLATECA, el 1-1-2 ha gestionado 243 desprendimientos en la isla entre el 18 de marzo y el 6 de abril, dentro de un balance total de 453 incidentes en Canarias.

El Gobierno canario mantiene así a Gran Canaria como la única isla en situación de alerta, mientras que Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro pasan a prealerta. El dato confirma que la isla redonda ha concentrado más de la mitad de todos los desprendimientos registrados en el archipiélago durante este periodo.

El día más complicado fue el 24 de marzo, cuando se contabilizaron 131 desprendimientos en una sola jornada. Desde entonces, la cifra ha ido bajando de forma progresiva, aunque el riesgo no ha desaparecido y las autoridades insisten en no bajar la guardia.

Protección Civil recomienda extremar la precaución en carreteras, senderos, barrancos y zonas próximas a taludes o acantilados, así como evitar detenerse o transitar por áreas donde puedan producirse nuevas caídas de piedras. También se pide especial atención a grietas en edificaciones y a zonas que ya hayan registrado desprendimientos recientes.