Hefesto se hace con el triunfo en la gala Drag Queen del carnaval de El Carrizal 2026

La Gala Drag Queen de El Carrizal 2026 ya tiene nombre propio: Drag Hefesto se alzó como gran vencedor de una noche marcada por el espectáculo, la creatividad y la reivindicación del arte drag en uno de los actos más esperados del Carnaval carrizalero. El evento, celebrado dentro de la programación del Carnaval 2026, formó parte de una edición especialmente simbólica, ya que el Patronato del Carnaval de Carrizal conmemora este año su 40 aniversario, consolidado como una de las entidades festivas de referencia en Gran Canaria. Además, la gala se enmarcó en la semana grande del carnaval tras el aplazamiento de parte de la programación por las condiciones meteorológicas.

Un podio de alto nivel

El segundo puesto fue para Drag Vitorchi, mientras que el tercer clasificado recayó en Drag Aruba, completando así un podio de gran nivel en una edición que volvió a demostrar el tirón y la calidad de esta cita carnavalera. El premio a la Simpatía fue para Yshia Taysma, uno de los nombres que también dejó huella sobre el escenario por su conexión con el público.

La gala estuvo presentada por el periodista Adolfo Rodríguez, quien condujo el espectáculo en una noche en la que no faltaron la música, el ritmo y la puesta en escena. El cartel se completó con las actuaciones de la Escuela de Talentos Saray Castro y de Kimy Touw, dos propuestas que aportaron dinamismo y variedad a una velada que volvió a convertir a El Carrizal en epicentro del carnaval y la diversidad.

Bajo la dirección de Simón Alejandro, el escenario recibió también a otros aspirantes y participantes que contribuyeron al brillo de la gala: Drag Frenchy Morgana, Drag Umbra, Drag Eneas, Lagiovadrag, Drag Sequins, Drag Owen y Drag Eiko. Cada uno de ellos sumó personalidad, fantasía y transgresión a una noche en la que el público respondió con entusiasmo, reafirmando el respaldo popular a uno de los formatos más celebrados del programa festivo.

El Patronato del Carnaval celebra 40 años

La Gala Drag Queen de El Carrizal vuelve así a confirmar su peso dentro de unas carnestolendas que siguen creciendo en participación y proyección. Organizado por el Patronato del Carnaval de Carrizal y el Ayuntamiento de Ingenio, el carnaval celebra este 2026 cuatro décadas de historia del Patronato, una efeméride que añade aún más valor a una edición cargada de simbolismo y emoción. Más información sobre los actos y la historia del colectivo puede consultarse en los canales oficiales del Patronato.