Piden 25 años de cárcel a un hombre por violar a su hijastra en Gran Canaria: "Decía que si lo contaba nadie me iba a creer"

La Fiscalía ha pedido una pena de 25 años de cárcel para un hombre por presuntas agresiones sexuales a la hija de su pareja cuando tenía entre 7 y 12 años en varios domicilios de Las Palmas de Gran Canaria y Telde. El acusado, Daniel V. R., negó los hechos en el juicio celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial y achacó la denuncia a que la menor quería irse a vivir con sus abuelos para tener más libertades. Esta, en cambio, relató diversos episodios de amenazas y amedrentamientos por parte del novio de su madre para intentar que no contase lo sucedido.

La condena solicitada se debe a que la representante del Ministerio Público, Marisol Vidal, contempla dos delitos de agresión sexual: uno de forma continuada a una menor de 16 años por el que pide 10 años de prisión y otro agravado por elementos de intimidación e introducción de miembros corporales por el que reclama otros 15 años. Además, exige que abone una indemnización que asciende a 50.000 euros por los daños morales que sufrió la víctima. Por su parte, la letrada de la defensa, Carmen Celia Bordón, reclama la libre absolución de su representado.

La denunciante volvió a prestar declaración ante la Sección Sexta a sus 16 años y situó el comienzo de las agresiones en una vivienda del barrio de Zárate, en la capital grancanaria, en la que convivió con su madre y la pareja de ella a partir de 2017. Según su versión, el acusado empezó a insinuarse en su presencia y a realizarle tocamientos de índole sexual.

Amenazas y sugestiones

"Al principio era algo puntual, pero luego se convirtió en una condición. Si quería salir o hacer algo, debía darle un masaje", contó la víctima, que "sabía que no era normal" pero le daba vergüenza contárselo a su madre. "Decía que si lo contaba nadie me iba a creer, que tenía embobada a mi madre y no lo iba a cuestionar. Me amenazaba con que nos iba a dejar tiradas", añadió.

En el año 2021, decidieron mudarse a una vivienda de Melenara en la que los episodios supuestamente empezaron a intensificarse. "Me negaba muchas veces y me terminaba amenazando, me encerraba una semana en la habitación sin la televisión ni el móvil y solo salía para comer", relató. La menor aseguró que en una de esas ocasiones en las que le dijo que no él respondió que le daba igual y que "iban a mantener relaciones aunque no quisiera".

"Me negaba muchas veces y me terminaba amenazando", narra la víctima

En otro momento, el acusado le habría dicho: "Como no me la chupes ya sabes lo que le va a pasar a tu madre". La víctima narra que sufrió al menos una decena de agresiones antes de tomar la decisión de huir de la vivienda. El acusado supuestamente le manifestó que iba a "perder la virginidad con él sí o sí", aunque no logró su propósito porque escapó de casa en medio de la noche y le contó lo sucedido a sus abuelos.

La menor afirmó que su madre decidió apoyar a su pareja después de la interposición de la denuncia y los últimos cuatro años los ha pasado viviendo en el domicilio de sus abuelos.

Niega los hechos

Daniel V. R., sin embargo, aseguró que "nunca" le mostró sus genitales a la víctima, ni le realizó tocamientos de índole sexual ni le dijo que "los hombres tienen sus necesidades". Se defendió alegando que en esa época tenía dos trabajos y que, cuando llegaba a la vivienda familiar, todas se encontraban acostadas.

"No quería acatar las normas que teníamos en casa y quería irse a vivir con sus abuelos. Quería hacer lo mismo que su hermano mayor, que ya tenía más libertad para salir solo", aseveró sobre los posibles motivos de la acusación. Expuso que mantenían una "relación de padre-hija" y que, cuando tenía algún problema, acudía a él para contárselo.

Tras los informes de las partes, el juicio quedó visto para sentencia.