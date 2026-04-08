Primavera Sur 2026: todo lo que debes saber sobre la Feria de Artesanía de Maspalomas

La XV Feria de Artesanía de Gran Canaria Primavera Sur abrió este miércoles sus puertas en la cubierta del parking Faro de Maspalomas, en la Avenida Cristóbal Colón, con un total de 52 artesanos y artesanas provenientes de 15 municipios de la isla. El evento, que permanecerá abierto hasta el miércoles 15 de abril, busca ser un punto de encuentro entre la artesanía local y los turistas que visitan el sur de Gran Canaria cada primavera, así como con los grancanarios que deseen acercarse a la feria. Entre los participantes destacan las nuevas incorporaciones Paola Farina y Clara Isabel González, quienes presentan por primera vez sus creaciones de ganchillo y reciclado de materiales.

La feria combina tradición e innovación, con trabajos elaborados a mano en 20 oficios diferentes. Entre los oficios tradicionales destacan la cestería de pírgano, la herrería, forja y cerrajería, y la elaboración de puros. Asimismo, se pueden encontrar trabajos de joyería, cerámica, macramé, moda, reciclado de materiales, alfarería, cuchillería, hilado de lana, elaboración de jabones, juguetes, almazuelas y muñecas.

Actuaciones musicales

En cuanto a representación municipal, Las Palmas de Gran Canaria es el municipio más presente, seguido de Agüimes y Telde. También participan artesanos de Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana, Valsequillo, Teror, Mogán, Firgas, Agaete, San Mateo, Santa Brígida, Ingenio, Gáldar y Arucas. La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, destacó que los participantes «no solo van a exponer, sino a vender un producto apegado a nuestra identidad y a nuestra cultura».

Puestos de la Feria de Artesanía del Maspalomas / LP/DLP

Los puestos estarán abiertos de 10:00 a 19:00 horas, y la exposición se complementará con actuaciones musicales diarias. Entre los artistas destacan la solista internacional Ana García, el jueves 9 de abril, Asentaos y Tumbaos el viernes 10, La Musicleta el sábado, Hits2Rock el domingo 12 y Los del Son el martes 14. Todos los conciertos serán a las 17:00 horas, excepto La Musicleta a las 12:00 horas.

La feria está promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria a través del Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac), y organizada por Infecar, con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.