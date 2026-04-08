Santa Lucía convierte una cueva abandonada en un centro de bienestar animal y medioambiente

Lo que era una cueva de pastoreo deteriorada por el paso del tiempo y ubicada en la zona de Las Carboneras es ahora un nuevo Centro de Interpretación de Bienestar Animal y Medioambiente, un espacio formativo y de encuentro ubicado en el Centro de Protección Animal (CPA). La Cueva, nombre que recibe este nuevo espacio municipal, nace con el objetivo de fomentar la sensibilización ciudadana, la tenencia responsable de mascotas, la adopción y el respeto hacia los animales.

Este espacio sociocultural ocupa una antigua construcción tradicional que en su día fue utilizada por un pastor de la zona. Tras años en desuso y en estado de abandono que servía como vertedero ilegal. Este recurso ha sido rehabilitado con una subvención del Gobierno de Canarias concedida en 2024. Este impulso permitió transformar el entorno de Las Carboneras en un área adaptada para la acogida, estancia, tratamiento y resocialización de animales abandonados del municipio, así como para la recuperación de bancales con especies autóctonas de la zona.

La restauración de la conocida como Cueva del Pastor se completó durante 2025 y ahora se presenta a la ciudadanía como un lugar donde convergen pasado, presente y futuro. El centro está concebido como un aula abierta a la sociedad santaluceña en la que se desarrollarán charlas, talleres y actividades dirigidas a centros educativos, asociaciones vecinales, colectivos sociales y personas mayores.

Sala equipada para formación y debates

Las instalaciones cuentan con una sala equipada para formaciones y debates sobre bienestar animal y medioambiente, un espacio de almacenamiento de materiales y una innovadora “cueva de adopciones”. Este último espacio, de carácter inmersivo, permitirá proyectar historias reales de los animales acogidos en el CPA, mostrando sus procesos de superación y fomentando la adopción responsable. Además, se expondrán las imágenes de todos los animales adoptados, creando un lugar de memoria y reconocimiento.

El acto inaugural incluyó la presentación del cortometraje de sensibilización El Precio de la Lealtad, realizado por los voluntarios Aidara Bolaños y Rofa Sosa, colaboradores del centro desde hace años.

Alumnado del Aula Enclave del IES Tamogante y del IES Doctoral visitaron La Cueva en su inauguración. / LP/DLP

El evento contó con la presencia del alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García; el consejero de Medioambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink; y el concejal de Bienestar Animal, Mario Bordón.

Asimismo, participaron representantes del Aula Enclave del IES Tamogante y del IES Doctoral, cuyos alumnos colaboran quincenalmente en la socialización de los animales del centro. También asistió una representación de la UD Vecindario, encabezada por su presidente Rubén Rivero, entidad que colabora activamente en la difusión de adopciones.

El Centro de Interpretación permanecerá abierto al público durante el horario de atención al voluntariado y en aquellas ocasiones en las que se organicen actividades formativas y de sensibilización para la ciudadanía.

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Con esta iniciativa, Santa Lucía de Tirajana refuerza su compromiso con el bienestar animal, la educación ambiental y la construcción de una sociedad más consciente, solidaria y respetuosa.