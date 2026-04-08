Valleseco adjudica la rehabilitación del Casino Nuevo para un centro de trabajo compartido y formación

El Ayuntamiento de Valleseco adjudica a la empresa Construcciones Rodríguez Luján el proyecto de rehabilitación del histórico edificio del Casino Nuevo para transformarlo en un centro multifuncional de trabajo compartido (coworking) en la planta baja, mientras la superior albergará el centro de formación. El inmueble de la calle Maestro Benito Navarro, 21, cuyos orígenes se remontan al año 1930, quedará pendiente de dotarlo de su equipamiento, tras quedar desierto el concurso.

El Casino alcanzó una enorme notoriedad durante algunas épocas, gracias a sus fiestas. Sin embargo, con el tiempo cerró y quedó en el olvido, hasta presentar ahora una enorme degradación.

Dos lotes

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1.064.272 euros, en el marco del Plan Adicional de Inversiones en los Municipios del Cabildo.

Vista exterior del Casino Nuevo de Valleseco. / LP / DLP

La adjudicación se realiza tras el proceso de licitación pública, en el que la empresa seleccionada presenta la oferta económicamente más ventajosa para el lote 1, correspondiente a la rehabilitación del inmueble, con un importe de 800.684 euros y mejoras como la reducción del plazo de ejecución y ampliación de garantía. El segundo lote es para su equipamiento, pero ha quedado sin ofertas.

El futuro centro se configura como un espacio moderno de trabajo compartido y formación, destinado a acoger a entidades, empresas y asociaciones, fomentando la colaboración, el emprendimiento y el desarrollo profesional en el municipio.

La manzana como símbolo

En su distribución, dispondrá de distintos puestos para trabajo grupal, amueblados con mesas, sillas y preferiblemente con taquillas o cajoneras, y una capacidad para nueve personas, o un despacho compartido para tres usuarios.

Imagen simulada de cómo quedará el interior. / LP / DLP

Para la zona de formación de la planta alta se requieren tres aulas con el mobiliario y equipamiento necesario, y una superficie mínima de cada aula de 45 metros cuadrados para su homologación.

Según el proyecto técnico, el edificio presenta actualmente deficiencias importantes en accesibilidad, aislamiento térmico y distribución de espacios, lo que hace necesaria una intervención integral. La actuación contempla la rehabilitación tanto del exterior como del interior, incorporando mejoras en eficiencia energética y adaptándolo a la normativa vigente.

Flexibilidad

Entre las principales actuaciones destacan la renovación estructural de vigas y forjados, la ejecución de un nuevo forjado intermedio, la apertura de un patio interior para mejorar la iluminación y ventilación natural, y la instalación de un ascensor accesible que conectará todas las plantas.

La planta baja alberga espacios de 'coworking' con despachos, salas de reuniones, recepción, zona de descanso y cocina-office, mientras que la planta alta se destina a aulas y espacios formativos flexibles, preparados para distintas metodologías y actividades tecnológicas.

El diseño interior se inspira en la manzana, símbolo histórico de Valleseco, incorporando una identidad visual basada en tonos verdes, amarillos y turquesas combinados con blancos y grises, orientada a favorecer la creatividad y el rendimiento.

Nuevas oportunidades

El proyecto incluye además carpinterías modernas, iluminación LED eficiente, mobiliario a medida y materiales de alta calidad.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Valleseco reafirma su compromiso con la dinamización socioeconómica del municipio, impulsando la creación de empleo, el tejido empresarial y el acceso a nuevas oportunidades formativas para la ciudadanía, gracias al respaldo del Cabildo de Gran Canaria.