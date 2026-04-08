Vecinos de Las Quintanas Los Silos, Buenavista y El Agazal proponen mejoras en infraestructuras y servicios para el próximo Plan de Barrios de Gáldar
Las propuestas de mejoras de infraestructuras y servicios planteadas por los vecinos al Ayuntamiento de Gáldar afectan al transporte, alumbrado, espacios verdes y seguridad vial, actuaciones para las que la administración local cuenta con un presupuesto de cuatro millones de euros
El Ayuntamiento de Gáldar celebró el lunes 6 de abril una nueva asamblea del itinerario participativo ‘Contigo, Gáldar Sigue Avanzando’ en la sede de la Asociación de Vecinos Quintogal. El encuentro reunió a cerca de 100 vecinos de Los Quintana, Los Silos, Buenavista y El Agazal, con el objetivo de recoger propuestas para el próximo Plan de Barrios, con un presupuesto estimado de cuatro millones de euros.
Propuestas vecinales para mejorar los barrios de Gáldar
Durante la asamblea, los residentes plantearon diversas iniciativas, entre las que destacan la instalación de refugios para contenedores, aparatos biosaludables, un parque infantil, reductores de velocidad, mejoras en el asfaltado y el alumbrado público, así como la recuperación y mantenimiento de espacios ajardinados. También se solicitaron programas dirigidos a personas mayores, la ampliación del recorrido del transporte público, mejoras en el transporte escolar y el ensanchamiento de la calle Camino Laguete para garantizar la seguridad del paso de la guagua escolar.
Seguridad vial y coordinación con la Consejería de Educación
El alcalde Teodoro Sosa Monzón informó que el Ayuntamiento ya ha elaborado un informe técnico que se encuentra en manos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, con el fin de coordinar soluciones integrales para el transporte escolar. Asimismo, se comprometió a priorizar actuaciones relacionadas con la seguridad vial y la protección en accesos y espacios comunes.
Participación ciudadana y gobernanza local
Por su parte, el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, resaltó la inversión continua del gobierno municipal para mejorar la calidad de vida en los barrios de Gáldar, destacando que la participación ciudadana es esencial para planificar las obras y servicios. La asamblea confirmó la organización vecinal de la zona y consolidó el modelo de gobernanza participativa, cuyas propuestas serán evaluadas por los servicios técnicos y presentadas en el correspondiente Consejo de Barrio.
- Luz verde ambiental al tren de Gran Canaria: estas son las 11 estaciones que unirán Santa Catalina y Maspalomas
- Tirados en el Aeropuerto de Gran Canaria por Vueling: 'Me gasté dos mil euros por Mbappé y al final lo veré por la tele
- Acelerón al tren de Gran Canaria: el Cabildo entra en el accionariado de la empresa estatal INECO para la gestión del proyecto
- Llega una nueva borrasca hoy martes a Canarias: esto es lo que dice la AEMET
- Muere Paco 'el del Miau': el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria pierde al alma de los chiringays
- Una borrasca se situará cerca de Canarias entre el jueves y el viernes
- Hacienda lo confirma: estas son las deducciones exclusivas para Canarias que puedes aplicar en la Declaración de la Renta
- La siguiente parada del tren de Gran Canaria: expropiar suelo y conseguir 2.000 millones de euros para iniciar la obra