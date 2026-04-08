Vecinos de Las Quintanas Los Silos, Buenavista y El Agazal proponen mejoras en infraestructuras y servicios para el próximo Plan de Barrios de Gáldar

El Ayuntamiento de Gáldar celebró el lunes 6 de abril una nueva asamblea del itinerario participativo ‘Contigo, Gáldar Sigue Avanzando’ en la sede de la Asociación de Vecinos Quintogal. El encuentro reunió a cerca de 100 vecinos de Los Quintana, Los Silos, Buenavista y El Agazal, con el objetivo de recoger propuestas para el próximo Plan de Barrios, con un presupuesto estimado de cuatro millones de euros.

Propuestas vecinales para mejorar los barrios de Gáldar

Durante la asamblea, los residentes plantearon diversas iniciativas, entre las que destacan la instalación de refugios para contenedores, aparatos biosaludables, un parque infantil, reductores de velocidad, mejoras en el asfaltado y el alumbrado público, así como la recuperación y mantenimiento de espacios ajardinados. También se solicitaron programas dirigidos a personas mayores, la ampliación del recorrido del transporte público, mejoras en el transporte escolar y el ensanchamiento de la calle Camino Laguete para garantizar la seguridad del paso de la guagua escolar.

Seguridad vial y coordinación con la Consejería de Educación

El alcalde Teodoro Sosa Monzón informó que el Ayuntamiento ya ha elaborado un informe técnico que se encuentra en manos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, con el fin de coordinar soluciones integrales para el transporte escolar. Asimismo, se comprometió a priorizar actuaciones relacionadas con la seguridad vial y la protección en accesos y espacios comunes.

Participación ciudadana y gobernanza local

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, resaltó la inversión continua del gobierno municipal para mejorar la calidad de vida en los barrios de Gáldar, destacando que la participación ciudadana es esencial para planificar las obras y servicios. La asamblea confirmó la organización vecinal de la zona y consolidó el modelo de gobernanza participativa, cuyas propuestas serán evaluadas por los servicios técnicos y presentadas en el correspondiente Consejo de Barrio.