Verbenas, romería y el tradicional asadero de pescado: todos los detalles de la fiestas en honor a Santa Águeda de El Pajar

El barrio de El Pajar celebrará del 10 al 19 de abril sus fiestas patronales en honor a Santa Águeda con un programa de diez días que incluye romería, verbenas, actividades familiares, encuentros musicales y el tradicional asadero de pescado, uno de los actos más concurridos de estas celebraciones.

Las fiestas arrancan el viernes 10 de abril con el pasacalles a las 17:30 horas, a cargo de la Banda Isleña junto a muñecos Disney de Animación Fantasía, seguido del pregón inaugural. Ya por la noche, la actividad continúa con la escala HiFi infantil y la actuación de Yesher El Flamencuito, antes de dar paso a la primera gran verbena a las 22:00 horas, con Demelza y Róny y Leyenda Joven.

El sábado 11 de abril tendrá lugar uno de los actos más representativos de las fiestas: la Romería-Ofrenda Pajarera, que partirá a las 18:00 horas desde el Cruce, siendo además la primera romería del calendario festivo del municipio. Desde la organización se recuerda la necesidad de participar ataviados con vestimenta tradicional, en respeto a la identidad de esta celebración. La jornada culminará con una verbena a las 22:00 horas, con Orquesta Star Music, Grupo Acuarela y Orquesta La Mekánica by Tamarindos.

Fiestas Partonales en honor a Santa Águeda en el Pajar. / LP/DLP

Diez días de verbenas, música y romería

El domingo 12 de abril, la playa de Santa Águeda acogerá, de 11:00 a 21:00 horas, el encuentro “Pajareros al Sol”, una jornada de convivencia con actuaciones de Club de Patinaje Arays, SonDes3, Ida Mar, Jet Garbey, Que Chimba, Los Salvapantallas y DJ Promaster. La programación continúa el lunes 13 de abril con la proyección de imágenes antiguas de las fiestas a las 20:00 horas, una cita que recupera la memoria colectiva del barrio a través de material cedido por los propios vecinos.

El jueves 16 de abril se celebrará el tradicional Baile de Taifas a las 18:00 horas en la plaza, con las actuaciones de Parranda Pajarera, Parranda El Orgullillo, Parranda La Polvajera, Parranda Los Chanos y el Área de Folklore de las Escuelas Artísticas de Mogán. Desde la organización se recuerda la obligatoriedad de acudir con vestimenta tradicional y la reserva previa de mesas hasta el 13 de abril.

La programación musical continúa el viernes 17 de abril con la Noche Joven a partir de las 21:00 horas, que contará con las sesiones de DJ Johan Partymax, Paco Guedes y VD Music.

El Gran Asadero Tradicional de Pescado

El sábado 18 de abril estará marcado por el carácter familiar y festivo, con el macro cumpleaños pajarero a las 17:30 horas, que incluirá hinchables, animación, tartas y sorpresas. Por la noche, a las 21:00 horas, se celebrará una nueva verbena con Orquesta Panamaribe, Orquesta Armonía Show y Orquesta Furia Joven, que dará paso a la exhibición de fuegos artificiales a medianoche.

Las fiestas concluirán el domingo 19 de abril con una jornada completa de celebración. Desde las 11:00 horas, la Banda Isleña recorrerá las calles del barrio en pasacalles, antes del Gran Asadero Tradicional de Pescado con gofio y mojo picón, que tendrá lugar de 12:00 a 15:00 horas, amenizado por DJ Johan Partymax. A lo largo de la tarde, de 13:00 a 21:00 horas, la música en vivo correrá a cargo de La Clave, Grupo Aimar, Luz de Luna, Yoni Aya y Yeray Socorro, poniendo el broche final a las fiestas con el cierre oficial a medianoche.

Una fiesta posible gracias a la implicación vecinal

En este contexto, la concejala de Festejos, Eventos y Turismo, Yilenia Vega, destaca el valor estratégico de uno de los actos más representativos. «Desde la concejalía estamos trabajando para que el Asadero de Pescado sea reconocido como Fiesta de Interés Turístico de Canarias. Hablamos de un evento que cada año reúne a miles de personas y en el que se reparten más de 3.000 caballas, 200 kilos de gofio, bizcocho y 50 litros de mojo canario, lo que refleja su dimensión y su arraigo», señala.

Fiestas Patronales en honor a Santa Águeda en El Pajar. / LP/DLP

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Fiestas de Santa Águeda, Nadia Lamrinez, ha querido poner el acento en el esfuerzo colectivo que hay detrás de esta celebración. «Queremos agradecer a las casas comerciales que colaboran y hacen posible estas fiestas, así como a los vecinos y vecinas que se implican cada año. Solo en el asadero participan cerca de 60 personas, que no solo asan el pescado, sino que lo reparten con una sonrisa», afirma.

Una de las festividades más esperadas en el municipio

Asimismo, la concejala subraya el papel de las asociaciones vecinales y comisiones organizadoras. «Las Fiestas de Santa Águeda son una muestra del compromiso colectivo que existe en nuestros barrios. Detrás de cada acto hay trabajo, dedicación y muchas personas implicadas en mantener vivas nuestras tradiciones y en reforzar la convivencia».

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Estas fiestas cuentan con una subvención de la Concejalía enmarcada dentro del Plan Estratégico de Promoción de las fiestas tradicionales y patronales de San Bartolomé de Tirajana. En total, este año han sido 19 las asociaciones que solicitado participar de esta línea de apoyo impulsada por el área de Festejos y Eventos. Como explica el Consistorio, las Fiestas de Santa Águeda vuelven así a consolidarse como una de las citas más esperadas del calendario festivo del municipio, manteniendo vivas las tradiciones y reforzando la convivencia vecinal en El Pajar.