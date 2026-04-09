Agüimes invierte 4,4 millones de euros para lograr la fuga cero en el abasto de agua

La antigüedad de las cañerías de las redes de abasto de aguas en los municipios hace que millones de litros se pierdan a diario sin aprovechamiento alguno. A esto se le suma el elevado coste de las fugas que tienen que afrontar las corporaciones locales, no solo por el volumen de agua perdida, sino también por el alto coste de producción, en los que intervienen la desalación y el bombeo, necesarios para el abastecimiento en Gran Canaria y al que se destinan millones de euros.

El Ayuntamiento de Agüimes lleva más de cinco años acometiendo un ambicioso plan de renovación de infraestructuras y la implementación de sistemas de control inteligente en la red de abasto del agua por fases, con una inversión que supera los 4,5 millones de euros, con el objetivo de alcanzar la fuga cero. Este cambio de tuberías ha logrado minimizar las pérdidas en los barrios donde se han completado las obras de la red de abasto. Desde que comenzaron los trabajos, en 2020, se han renovado las redes en la zona norte de Arinaga, Montaña de Los Vélez, Montaña San Francisco, Cruce de Arinaga, Vargas y Agüimes casco. El año pasado se intervino en el núcleo urbano de Playa de Arinaga, donde se actuó en 34 calles, sustituyendo casi 15 kilómetros de tuberías de abastecimiento de agua potable y de 1,78 kilómetros de conductos para agua de riego.

La modernización de la red de agua también ha transformado la eficiencia del servicio. El acierto de la medida radica en la combinación de obras civiles y tecnología de telegestión. Al sustituir las antiguas tuberías de acero galvanizado por materiales modernos y diseñar la red en forma de malla, el Consistorio ahora puede sectorizar el suministro con total precisión. Este sistem está monitorizado en tiempo real a través de una plataforma Scada, un sistema de control y adquisición de datos en tiempo real que permite detectar anomalías de forma inmediata. La precisión es tal que el equipo de aguas ha llegado a localizar fugas en el interior de viviendas particulares en horario nocturno. Esta monitorización no solo evita el desperdicio de agua, sino que aporta un mayor caudal y presión a la población al eliminar las pérdidas estructurales.

Nuevo depósito de agua para el polígono de Arinaga

El nuevo sistema también permite no solo quitar la fuga, sino también controlar el nivel de cloro en los diferentes depósitos de aguas. Las tuberías en forma de enmallado permite cortar tramos sectorizados cuando se localiza una avería o fuga y suministrar el agua al mismo lugar desde diferentes zonas.

Actuación para cambiar la red de abasto en uno de los barrios de Agüimes. / LP/DLP

A la mejora de la red de abastecimiento del municipio se suma la construcción de un nuevo depósito de agua destinado a atender la demanda de las empresas ubicadas en el polígono industrial de Arinaga. La construcción del nuevo depósito supone una inversión de más 3,7 millones de euros, de los que 2,5 millones los aporta el Cabildo de Gran Canaria y los 1,2 millones restantes los financia el Ayuntamiento de Agüimes. La infraestructura hidráulica estará ubicada en la zona de Hoya Cabrera, frente al barrio de La Goleta, en las faldas de la montaña de Agüimes. Este depósito regulador de agua tendrá una capacidad para almacenar unos 20.000 metros cúbicos sobre una superficie que alcanza los 3.362 metros cuadrados.

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, aseguró que es consciente de que "son obras molestas, sobre todo las que tienen que ver con la sustitución de la red de aguas de abasto, porque ello supone también molestias para los vecinos, pero estas actuaciones son muy necesarias". El regidor subrayó la necesidad de "demostrar que desde los servicios públicos se puede ser eficientes, y ello nos permitirá también destinar esos recursos que nos ahorramos a otras necesidades, y no solo eso, sino que también es actuar de forma responsable y sostenible".

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Hernández señaló que renovar una infraestructura como la red de abasto del municipio "es un tema de responsabilidad, que también es fruto de la estabilidad de los gobiernos en una institución. En lugar de estar preocupados por temas puntuales que puedan ser más visibles o más vendibles políticamente, te preocupas de lo estructural, de los fundamentos básicos del funcionamiento del municipio para que funcionen a la perfección".