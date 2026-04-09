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Anabel Pantoja se sincera desde Gran Canaria sobre su cuerpo tras la maternidad: “No me reconozco”

La influencer comparte una reflexión íntima desde Gran Canaria y visibiliza los miedos e inseguridades tras dar a luz

Anabel Pantoja, la confesión sobre su cuerpo desde que fue madre: "Parece que sigo embarazada"

Anabel Pantoja, la confesión sobre su cuerpo desde que fue madre: "Parece que sigo embarazada"

Mar Molina

Las Palmas de Gran Canaria

La influencer Anabel Pantoja ha dado un paso al frente con una de sus declaraciones más personales hasta la fecha. Desde Gran Canaria, donde se encuentra actualmente, ha compartido con sus seguidores una reflexión profunda sobre cómo está viviendo su cuerpo tras convertirse en madre.

Lejos de las imágenes idílicas que suelen dominar las redes sociales, la sobrina de Isabel Pantoja ha decidido mostrar una realidad mucho más humana: la de las inseguridades, los cambios físicos y el impacto emocional que puede tener el postparto.

Tras vivir una Semana Santa en Gran Canaria centrada en encuentros familiares y nuevas experiencias personales, la influencer ha querido compartir también la cara menos visible de esta etapa.

Las apariencias engañan”, ha afirmado, dejando claro que detrás de cada imagen publicada puede haber una historia mucho más compleja. Sus palabras reflejan una necesidad creciente entre figuras públicas: mostrar autenticidad frente a la presión estética.

El impacto del cuerpo postparto: una realidad que muchas mujeres comparten

En una publicación reciente, Anabel Pantoja ha mostrado su cuerpo con un bikini azul, evidenciando los cambios físicos tras el embarazo. Una imagen que, lejos de buscar aprobación, pretende abrir un diálogo honesto.

La influencer reconoce que le cuesta reconocerse frente al espejo. Aunque asegura que nunca ha basado su autoestima únicamente en lo físico, admite que está atravesando una etapa complicada.

No me reconozco”, viene a transmitir con su mensaje, poniendo palabras a un sentimiento común en muchas mujeres tras la maternidad.

Miedos, inseguridades y presión estética

La prima de Kiko Rivera ha explicado que estos cambios físicos están afectando a su bienestar emocional. Especialmente, le preocupa que estas inseguridades puedan influir en otras áreas de su vida.

Entre los aspectos que más le cuestan gestionar destaca la zona abdominal, señalando que siente que su cuerpo aún no ha recuperado su estado previo al embarazo.

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También ha reconocido pensamientos que muchas veces no se verbalizan públicamente, como el deseo de cambiar el cuerpo de forma inmediata, aunque sin intención real de recurrir a intervenciones.

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