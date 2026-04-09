El Cabildo acuerda la incorporación del Molino Pérez Gil a la red de espacios de promoción del producto local

La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria visitó este jueves el Molino Pérez Gil, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, con el objetivo de analizar posibles líneas de colaboración que permitan reforzar la promoción del producto local en este espacio emblemático vinculado a la tradición del gofio en la isla.

Durante la visita, en la que estuvo acompañada por un representante de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, la consejera fue recibida por Olga Torres, responsable del molino, junto a su familia, que representa ya la tercera generación al frente de este negocio.

El encuentro sirvió para acordar la instalación de un espacio expositivo y promocional vinculado al programa Gran Canaria Me Gusta, una iniciativa que el Cabildo viene desarrollando en distintos puntos de la isla para acercar el producto local al consumidor y generar nuevas oportunidades de visibilidad y comercialización para los productores.

"Queremos seguir ampliando la red de espacios que apuestan por el producto de la isla, no solo en entornos comerciales o gastronómicos, sino también en lugares con un fuerte valor identitario como este molino", señaló la consejera durante la visita. "El gofio forma parte de nuestra historia y de nuestra cultura, y apoyar a quienes lo mantienen vivo es también una forma de proteger lo que somos", añadió.

En este sentido, subrayó que el objetivo de este tipo de iniciativas es "generar sinergias entre tradición y desarrollo económico, impulsando el consumo de productos de cercanía en espacios que ya forman parte del día a día de la ciudadanía".

Fundado el 10 de abril de 1949 por el matrimonio formado por José Pérez Gil y Francisca Ramírez Cruz, el molino nació en el barrio de El Doctoral con el propósito de abastecer a una población en crecimiento en una época en la que el gofio constituía un alimento esencial para muchas familias.

La primera instalación, ubicada en la calle Juan Rejón, se conserva hoy como Museo del Gofio, un recurso etnográfico que permite conocer prácticas tradicionales como la maquila y el proceso artesanal de elaboración de este producto tan arraigado en la cultura canaria.

En la actualidad, el molino, trasladado en los años 80 a su ubicación actual en Vecindario, continúa en funcionamiento y mantiene una producción anual cercana a las 100 toneladas, consolidándose como el único molino activo en el municipio y un ejemplo de continuidad generacional y preservación de la tradición.

Gestionado por Olga Torres junto a sus hijos, el Molino Pérez Gil se ha convertido en un espacio de memoria viva, donde conviven la actividad productiva con la transmisión de un oficio que forma parte del patrimonio cultural de Canarias.

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La visita institucional se enmarca en la estrategia del Cabildo de Gran Canaria de fortalecer el tejido productivo local y poner en valor aquellos espacios que, como este molino, representan la identidad, la historia y el saber hacer de la isla.