El Cabildo de Gran Canaria aprueba los 13,3 millones de emergencia para reparar 21 carreteras afectadas por la borrasca Therese

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado la declaración de la emergencia de un total de 18 obras con las que se van a reparar las 21 carreteras de la red insular más afectadas por la borrasca Therese tras su paso por la isla. La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda que dirige Augusto Hidalgo ha confirmado la autorización para la adjudicación inmediata de las obras de reparación de las diez carreteras que peor estado presentan y que ya llevan en obras más de 15 días, incluso cuando la borrasca aún seguía activa. También podrá tramitar sin concurso los otros diez trabajos restantes que afectan a once carreteras más.

En una primera estimación, el Servicio de Obras Públicas del Cabildo calcula que será necesaria una inversión de 13,3 millones de euros para estas 18 actuaciones, aunque ese presupuesto podrá variar en función de cómo vayan avanzando las obras.

El Servicio de Obras Públicas dispone de varias empresas con capacidad inmediata de ejecución para la adjudicación de algunas de las actuaciones, al contar con disponibilidad efectiva de medios humanos y materiales, experiencia en actuaciones análogas y conocimiento para el ámbito territorial de actuación.

La borrasca Therese azotó durante una semana, del 19 al 26 de marzo, a Gran Canaria con rachas de fuertes vientos y lluvias intensas de hasta 700 litros por metro cuadrado y causaron graves daños a la red insular de carreteras, especialmente las situadas en el sur, centro y cumbres de la isla. El 24 de marzo se llegaron a cerrar hasta 25 carreteras de manera temporal. Finalmente, el balance es que un total de 21 vías acabaron con descalces, derrumbes o hundimientos.

Carreteras más dañadas

Obras Públicas puso en marcha los trabajos de emergencia en ocho obras que afectan a las diez carreteras más dañadas, en la mayoría de los casos con las empresas que ya llevaban la conservación habitual de las vías. Con la declaración de la emergencia, que se ha elaborado de forma paralela, se agiliza la adjudicación casi inmediata de estas obras, que se sumarán a los diez trabajos restantes, que afectan a once carreteras más.

La declaración de la emergencia se justifica en el bien entendido de que las obras a realizar tienen su origen en “un acontecimiento imprevisible de carácter extraordinario asociado a la borrasca Therese, cuyas precipitaciones alteraron de forma súbita y generalizada las condiciones geotécnicas e hidráulicas del terreno produciendo daños en la red insular de carreteras”.

Estas obras se corresponden con actuaciones que deben ser ejecutadas “de manera inmediata” para eliminar situaciones que suponen un riesgo grave, cierto e inminente para la integridad física de las personas usuarias de las vías, no pudiendo descartarse nuevos riesgos imprevistos, como la caída de materiales sobre la vía.

Meses de trabajos

En los siete días que duró la alerta, un total de 300 operarios de las contratas de conservación de carreteras y de los propios trabajadores del Cabildo atendieron hasta 250 incidencias de importancia en la red de carreteras de Gran Canaria, logrando recuperar la normalidad en la mayoría de ellas en cuestión de horas o días.

Sin embargo, la gravedad de algunos desperfectos mantiene aún cerradas, o con paso muy limitado, a una decena de carreteras que requieren de grandes obras de reparación para volver ser puestas en servicio. En la mayoría de los casos serán obras que requieran de varios meses de trabajos.

Las diez carreteras en las que se está actuando con más celeridad son la GC-60, que une Tejeda con Maspalomas, cerca de Ayacata; la carretera del Centro (GC-15), con varias actuaciones entre San Mateo y Tejeda; la carretera de La Culata (GC-608), la de Ariñez (GC-400) y la de Temisas (GC-550); el tramo entre La Aldea y El Parralillo (GC-210); el acceso a Tirma (GC-200); la de Risco Blanco (GC-654) y Hoya de Tunte (GC-655), en San Bartolomé de Tirajana; y la de El Chorrillo (GC-607), en Tejeda.