Una decena de colectivos participan en ‘Mover Gran Canaria’ para repensar la movilidad de la isla

Coalición Canaria (CC) de Gran Canaria reunió este jueves, 9 de abril, a una decena de colectivos y profesionales del sector de la movilidad en el encuentro Mover Gran Canaria, enmarcado en la iniciativa Gran Canaria te necesita, con el objetivo de analizar los principales problemas de desplazamiento en la isla y recoger propuestas para su hoja de ruta política.

La cita puso el foco en algunos de los principales retos que afronta Gran Canaria en esta materia, como la congestión del tráfico, la elevada dependencia del vehículo privado y la necesidad de avanzar hacia un modelo de transporte más eficiente, accesible y sostenible.

La vicesecretaria insular y coordinadora general de CC en Gran Canaria, María Fernández, señaló que la movilidad se ha convertido en uno de los grandes desafíos de la isla al afectar de forma directa “al tiempo de vida de las personas, su bienestar y sus oportunidades”. En esa línea, defendió la necesidad de abordarla “como un derecho y no como una opción”, especialmente en un contexto en el que el coste de los desplazamientos pesa cada vez más sobre la economía familiar.

Durante el encuentro también se abordó la necesidad de impulsar una respuesta integral basada en la intermodalidad. Según expuso Fernández, el objetivo no pasa por eliminar el vehículo privado, sino por evitar que siga siendo la única alternativa para buena parte de la ciudadanía. Para ello, apostó por reforzar el transporte público como eje del sistema y complementarlo con otras fórmulas, como el transporte a demanda, la movilidad compartida o soluciones adaptadas a las características de cada territorio.

La dirigente nacionalista reivindicó además el papel de Coalición Canaria en el impulso de medidas como el Bono Residente Canario, la gratuidad del transporte público o el desarrollo de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), así como en la defensa de infraestructuras estratégicas para la isla, entre ellas el tren de Gran Canaria. Según afirmó, estos proyectos han logrado mantenerse en la agenda estatal “más allá de los ciclos políticos”.

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Fernández insistió asimismo en que la movilidad debe entenderse como un sistema en constante transformación, ligado a los cambios sociales y territoriales. “No nos movemos igual que hace diez años, ni lo haremos dentro de otros diez, por lo que las políticas deben ser flexibles, innovadoras y construidas desde el diálogo”, indicó.