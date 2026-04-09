Kevin y Zaida, músicos canarios, emocionan cantando en pleno parto en el Materno de Gran Canaria

Hay contenidos que se convierten en vídeo viral parto por casualidad, y otros que lo logran porque conectan de verdad con la emoción. Eso es lo que ha ocurrido con la grabación de los músicos canarios viral Kevin Carballo y Zaida Jiménez en el Hospital Materno Insular Las Palmas, dentro del vídeo emotivo hospital que ya circula por redes. La escena muestra a la pareja cantar antes de dar a luz mientras el personal sanitario los mira sonriente y termina aplaudiendo con entusiasmo.

Una canción entre contracciones

Lejos de los nervios más habituales de un momento así, Kevin y Zaida decidieron ponerle música a la espera. Según han contado, todo surgió de manera natural, casi improvisada. “No nos levantamos porque ya tenía contracciones y todo el tema”, explica él. En ese momento, les recomendaron que ella se moviera un poco, y fue entonces cuando apareció la idea que acabaría dando la vuelta a las redes: “Pusimos una cancioncita ahí y nos pusimos a cantar”.

Más allá de lo anecdótico, la música tuvo un efecto muy concreto. Kevin relata que cantar “le calmaba un poquito el dolor”, así que, pese a las contracciones, Zaida siguió adelante. Y eso es precisamente lo que más ha sorprendido a quienes han visto el vídeo: la naturalidad con la que ella continúa cantando en una situación tan intensa.

La reacción del hospital

Uno de los momentos más comentados llega al final de la grabación, cuando se escuchan claramente los aplausos del personal sanitario. “Estaban ahí matronas y todo, todo el mundo mirando, súper guay”, resume Kevin, todavía emocionado por lo vivido.

La escena ha conectado con muchísima gente porque mezcla ternura, humor, música y un contexto tan potente como la llegada de un bebé. No es solo un vídeo bonito: es uno de esos instantes que parecen sacados de una película, pero con acento canario y mucha verdad.

“Estoy en una nube”

El propio Kevin reconoce que aún no encuentra palabras para describir todo lo que sintió en ese momento. “La verdad que ese momento no tengo palabras ahora mismo para describirte lo que estoy viviendo. Estoy en una nube”, confiesa.

Y quizá ahí esté la clave del fenómeno: en una red social saturada de contenidos, la historia de Kevin Carballo y Zaida Jiménez ha destacado por algo muy simple y muy difícil de fingir a la vez: emoción de la buena.