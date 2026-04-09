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La obra ‘Alisia’ llega a Gáldar: una aventura sensorial de 30 minutos para bebés que combina teatro gestual y música

Con música y danza, Entropías Imposible Teatro ofrece este domingo 19 de abril una oportunidad única para disfrutar del teatro infantil en Gran Canaria, en un ambiente seguro y diseñado para la primera infancia

Alisia

Alisia / Ayuntamiento de Gáldar

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Gáldar acogerá este domingo 19 de abril el espectáculo teatral inmersivo ‘Alisia’, pensado para bebés y niños de hasta 3 años. La propuesta se desarrollará en el Centro Cultural Guaires, con dos funciones a las 17:00 y 18:30 horas y un aforo máximo de 40 personas por sesión.

¿Qué es ‘Alisia’?

La producción, a cargo de Entropías Imposibles Teatro en colaboración con la Fundación DISA, combina teatro gestual, música en directo con clarinete y voz, danza, títeres y juegos sensoriales. Su carácter inclusivo se refuerza con el uso de la lengua de signos, permitiendo que el lenguaje trascienda lo verbal.

Una aventura sensorial para la primera infancia

Según la directora, Elisabet Espín, la obra sigue a Alisia, una pequeña nube que vive aventuras junto a su amiga Sol y otros personajes, guiando a los niños a través del ciclo del agua y la experiencia de soñar. La escenografía, iluminación y vestuario están diseñados para generar un ambiente inmersivo con luces suaves, aromas marinos y texturas táctiles que facilitan la interacción entre público e intérpretes.

Cartel de la obra 'Alisia'

Cartel de la obra 'Alisia' / Ayuntamiento de Gáldar

¿Quién puede asistir y cómo reservar?

El espectáculo tiene una duración de 30 minutos, respetando los ritmos y la capacidad de atención de la primera infancia. Se recomienda que cada niño asista acompañado de un adulto para garantizar seguridad y comodidad durante la representación.

Las entradas para ambos pases están disponibles en entradasgaldar.es. La actividad se incluye en la programación de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Julio Mateo Castillo, y ofrece a las familias un espacio de teatro sensorial y educativo en la localidad.

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‘Alisia’ es una oportunidad única de disfrutar de teatro infantil en Gran Canaria, combinando música, danza y efectos sensoriales en un formato seguro e inclusivo. La obra está diseñada para estimular los sentidos de los más pequeños y ofrecer a las familias una experiencia cultural de calidad.

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