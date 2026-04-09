Obras en el Camino de El Frontón: el Cabildo de Gran Canaria mejora la vía y su entorno

El Cabildo de Gran Canaria inicia el lunes 13 de abril las obras en el Camino de El Frontón, en Gáldar, que conecta el Yacimiento La Guancha con El Frontón. El proyecto tiene un presupuesto de 283.851,48 euros, financiado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica.

Rehabilitación del firme y seguridad vial

Se actuará sobre 4.191 metros cuadrados de firme existente. Las labores incluyen desbroce, nivelación, rasanteo, compactación y colocación del nuevo asfalto. Además, se instalará señalización horizontal y vertical para peatones y vehículos.

Red de saneamiento e infraestructura complementaria

El proyecto incorpora una red de saneamiento con tramos en gravedad e impulsión, diseñada para integrarse con el sistema municipal y conectar Caleta de Arriba con El Agujero. También se construirán accesos a viviendas y apartaderos con hormigón coloreado.

Adecuación del entorno de El Frontón

Se mejorará el entorno con pavimentos adaptados, vallado de madera y tratamientos cromáticos en el pavimento. Las medidas buscan funcionalidad, seguridad y durabilidad de la vía, integrando el paisaje.

Precauciones y movilidad

Se recomienda a vecinos y usuarios prever cortes parciales de tráfico y molestias por maquinaria, que estarán señalizados durante toda la ejecución de los trabajos.